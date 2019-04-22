Что будет, если на Земле наступит зима из «Игры престолов»
Причиной смены времен года является наклон оси Земли и ее вращение вокруг Солнца.
Причиной смены времен года является наклон оси Земли и ее вращение вокруг Солнца.
Обрисовать эту картину попытался старший научный сотрудник из Исследовательского центра атмосферных наук Университета штата
Длительная зима может наступить, если, например, орбита Земли внезапно изменится и будет пролегать дальше от Солнца. Или же наша планета гипотетически вдруг прекратит вращаться по орбите, когда в Северном полушарии, к примеру, будет длиться зима.
В этом случае дни в Северном полушарии всегда будут короткими, а ночи — длинными.
Дикие животные
Зима в Вестеросе долгая, но обычно она заканчивается через пару лет. Но что, если холод будет длиться тысячелетиями? Это будет похоже на ледниковый период, сказал Уолчек. Но даже у ледниковых периодов есть времена года, поэтому давайте представим бессезонный ледниковый период.
Если вы остановите вращение Земли в середине февраля, здесь, в Северном полушарии, примерно через тысячу лет вы увидите огромные ледяные щиты над Европой и Канадой.
Такие города, как
Анна Лысенко
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