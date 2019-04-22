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15:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Что будет, если на Земле наступит зима из «Игры престолов»

Причиной смены времен года является наклон оси Земли и ее вращение вокруг Солнца. Из-за этого солнечные лучи освещают ее по-разному. Когда они дольше направлены на Северное полушарие, в Южном наступает зима, и наоборот. Но что если бы времена года не сменяли друг друга, а зима длилась бы годами, как в сериале «Игра престолов», задумались ученые.

Источник: AP 2019

Обрисовать эту картину попытался старший научный сотрудник из Исследовательского центра атмосферных наук Университета штата Нью-Йорк в Олбани Кристофер Вальчек в статье для издания Space.

Длительная зима может наступить, если, например, орбита Земли внезапно изменится и будет пролегать дальше от Солнца. Или же наша планета гипотетически вдруг прекратит вращаться по орбите, когда в Северном полушарии, к примеру, будет длиться зима.

В этом случае дни в Северном полушарии всегда будут короткими, а ночи — длинными. Из-за снегопадов начнет скапливаться снег. Он не будет таять, потому что весна так и не наступит. Через несколько лет «зимы» начнутся серьезные изменения в экосистеме.

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Дикие животные из-за отсутствия пищи начнут голодать и вымирать. Их популяции сократятся до критического уровня. Земноводные, которые снижают скорость метаболизма, чтобы им не нужно было питаться в холодный сезон, проживут несколько дольше, но и у них есть свой предел. Если зима будет длиться несколько лет, они погибнут от голода или отравления продуктами метаболизма — токсическими веществами, которые будут скапливаться в организме в течение нескончаемой зимы.

Зима в Вестеросе долгая, но обычно она заканчивается через пару лет. Но что, если холод будет длиться тысячелетиями? Это будет похоже на ледниковый период, сказал Уолчек. Но даже у ледниковых периодов есть времена года, поэтому давайте представим бессезонный ледниковый период.

Если вы остановите вращение Земли в середине февраля, здесь, в Северном полушарии, примерно через тысячу лет вы увидите огромные ледяные щиты над Европой и Канадой.
Кристофер Вальчек

Такие города, как Нью-Йорк, окажутся на краю ледяного покрова. По словам Уолчека, «будут огромные изменения во всей пищевой цепи каждого животного и растения». По его словам, люди будут больше охотиться, отчаявшись вырастить растения под толщей снега.

Анна Лысенко

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