Любовь к пасте карбонара довела австралийца до цинги
Пациента вылечили, но сотни других людей по миру остаются в опасности.
Пациента вылечили, но сотни других людей по миру остаются в опасности.
Со времен мореплавателей эпохи Великих географических открытий, которые побеждали цингу с помощью овощей и лимонного сока в рационе, эта болезнь давно перестала быть глобальной угрозой. Перечень ее симптомов известен, лечение разработано, и большинство жителей развитых стран встречаются с ней лишь в учебниках биологии или истории. Тем не менее, австралийские медики предостерегают нас: цинга не исчезла бесследно. И приводят конкретный пример из практики — у молодого здорового мужчины внезапно появились синяки, незаживающие раны и лихорадка.
28-летний мужчина обратился в австралийскую больницу с необычными жалобами. Несмотря на нормальный рост и вес и отсутствие наследственных заболеваний
Также пациент рассказал врачам, что у него начали разрушаться десны — после чистки зубов они частично отслаивались. Врачи заподозрили у пациента цингу. Эта болезнь вызвана дефицитом витамина С, который, среди прочего, участвует в синтезе коллагена — основного белка соединительной ткани. Поэтому при авитаминозе С начинаются кровотечения и страдают связки (в том числе и те, что удерживают зубы в десне). Подозрения врачей укрепились, когда пациент рассказал им о своей диете: в течение многих лет (в тексте статьи не указано, скольких именно) он каждый день ел по одной большой порции пасты с соусом карбонара. Этим его рацион практически ограничивался: ни овощей, ни фруктов, ни даже мяса пациент не ел.
Однако для врачей борьба с цингой продолжается. В австралийских клиниках регулярно продолжают обнаруживать новые случаи болезни. Часто это пациенты с диабетом или лишним весом, чей рацион не содержит нужного количества овощей и фруктов. В больницах Канады и Франции подсчитали, что у 47−60% пациентов концентрация витамина С в крови понижена. Масштабные исследования в Великобритании показали, что среди людей с маленьким доходом 25% мужчин и 16% женщин живут с недостатком витамина С.
Поэтому австралийские медики предупреждают: цинга еще не окончательно переселилась на страницы школьных учебников, ее все еще можно заработать, даже будучи благополучным здоровым гражданином страны первого мира. И несмотря на то, что большинство людей не нуждается в биодобавках и получает достаточное количество витаминов из повседневной пищи, эта еда должна быть действительно разнообразной. А врачам не стоит забывать спрашивать о режиме питания больного при первичном осмотре.