Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сразу после итогов выборов Зеленский озвучил новую позицию по РФ
Роскошный автопарк российских чиновников: какой он (фото)
В Великобритании выходили ребенка, родившегося с весом в 350 граммов
Скандальный снимок с острова Бали вызвал жаркие дебаты в Сети
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
Силовики окружили имение Порошенко под Киевом
Дачников начали штрафовать за теплицы
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Женщина прожила 99 лет с органами наоборот
Что ответил Зеленской на поздравления Януковича - СМИ
Жена Зеленского стала врагом Украины - СМИ
Дочь Ренаты Литвиновой кардинально сменила имидж (фото)
10 секретов стиля 45-летней Виктории Бекхэм
Чем обернется для России победа Зеленского
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
15Sony World Photography Awards назвала фотографа года
15:07 (мск), источник: Чердак

Любовь к пасте карбонара довела австралийца до цинги

Пациента вылечили, но сотни других людей по миру остаются в опасности.

Источник: takedahrs/CC0

Со времен мореплавателей эпохи Великих географических открытий, которые побеждали цингу с помощью овощей и лимонного сока в рационе, эта болезнь давно перестала быть глобальной угрозой. Перечень ее симптомов известен, лечение разработано, и большинство жителей развитых стран встречаются с ней лишь в учебниках биологии или истории. Тем не менее, австралийские медики предостерегают нас: цинга не исчезла бесследно. И приводят конкретный пример из практики — у молодого здорового мужчины внезапно появились синяки, незаживающие раны и лихорадка.

Новость
Витамины из еды: реальность или вымысел?

28-летний мужчина обратился в австралийскую больницу с необычными жалобами. Несмотря на нормальный рост и вес и отсутствие наследственных заболеваний сердечно-сосудистой системы, его начали беспокоить сразу несколько симптомов. У него регулярно поднималась температура, левая нога распухла и покрылась синяками (хотя он ее не травмировал), а на пальце правой ноги после удаления вросшего ногтя образовалась незаживающая рана.

Также пациент рассказал врачам, что у него начали разрушаться десны — после чистки зубов они частично отслаивались. Врачи заподозрили у пациента цингу. Эта болезнь вызвана дефицитом витамина С, который, среди прочего, участвует в синтезе коллагена — основного белка соединительной ткани. Поэтому при авитаминозе С начинаются кровотечения и страдают связки (в том числе и те, что удерживают зубы в десне). Подозрения врачей укрепились, когда пациент рассказал им о своей диете: в течение многих лет (в тексте статьи не указано, скольких именно) он каждый день ел по одной большой порции пасты с соусом карбонара. Этим его рацион практически ограничивался: ни овощей, ни фруктов, ни даже мяса пациент не ел.

История австралийца закончилась хорошо: он начал получать по одному грамму витамина С в день, и уже через 2 дня лихорадка спала. В течение месяца без следа исчезли и остальные симптомы.
Новость
9 мифов о витаминах

Однако для врачей борьба с цингой продолжается. В австралийских клиниках регулярно продолжают обнаруживать новые случаи болезни. Часто это пациенты с диабетом или лишним весом, чей рацион не содержит нужного количества овощей и фруктов. В больницах Канады и Франции подсчитали, что у 47−60% пациентов концентрация витамина С в крови понижена. Масштабные исследования в Великобритании показали, что среди людей с маленьким доходом 25% мужчин и 16% женщин живут с недостатком витамина С.

Поэтому австралийские медики предупреждают: цинга еще не окончательно переселилась на страницы школьных учебников, ее все еще можно заработать, даже будучи благополучным здоровым гражданином страны первого мира. И несмотря на то, что большинство людей не нуждается в биодобавках и получает достаточное количество витаминов из повседневной пищи, эта еда должна быть действительно разнообразной. А врачам не стоит забывать спрашивать о режиме питания больного при первичном осмотре.

 Десятки лекарств не помогали ребенку, а оказалось, во всем виновата кошка
Ближайшей планетой к Земле оказалась вовсе не Венера и даже не Марс
Кремль отказался поздравлять Зеленского с победой
В терактах на Шри-Ланке погибли дети богатейшего человека Дании
Пермские депутаты устроили субботник в уже убранном сквере
Емельяненко снялся с боя из-за «противных болячек»
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Как сложилась судьба дочери Михаила Горбачева
Променявший еду на пиво американец продержался 46 дней
Спорт
За Англию, Испанию и Италию. Роналду переписал историю футбола Криштиану Роналду стал победителем Серии А и вписал свое имя в историю как первый футболист, кому удалось выиграть национальные первенства Италии, Англии и Испании
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
Стильный городской Kia приедет в Россию по цене от миллиона 3 июня стартуют продажи третьего поколения городского кроссовера Kia Soul
Кино
Дочь Алсу вышла в финал «Голос. Дети» с песней Юлии Началовой Вернуться в конкурс 10-летней Микелле Абрамовой помогли телезрители
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Популярные темы на «Детях»
Результаты конкурса рассказов. Групповое разоблачение 183
в 2 года дочка ростом 75 см 155
Вторая серия ИП 154
Как близко жить с родителями 130
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь