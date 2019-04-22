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15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пользователи Сети «превратили» двух милых лис в страшного зверя с бицепсами (фото)

Все дело в воображении.

В Сети появилось фото, сделанное неизвестным туристом в японской деревне лис под названием Дзао Кицунэ Мура. На снимке лисы улеглись так близко друг к другу, будто они слились в одно целое.

В двух спящих животных пользователи соцсетей увидели одного зверя с очень мускулистыми лапами.

Фантазию пользователей было невозможно остановить: в соцсетях тут же стали появляться мемы и карикатуры на мускулистого зверя. Вспомнили пользователи и мем с собакой, хвост которой напоминал накачанный бицепс.

Пользователи Сети даже нарисовали этих двоих на бойцовском ринге и попытались предугадать исход такого боя.

Кстати, совсем недавно в Сети уже находили «мускулистое» животное. Им оказалась грустная обезьяна из финского зоопарка, которая уже успела стать знаменитостью.

Екатерина Гура

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