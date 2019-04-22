マッスルギツネも宜しくお願いします?? pic.twitter.com/CHdUKzenKF— キツネ写真館@4/27-5/26キツネ展５ (@fox_info_net) 18 апреля 2019 г.
Пользователи Сети «превратили» двух милых лис в страшного зверя с бицепсами (фото)
Все дело в воображении.
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Все дело в воображении.
В Сети появилось фото, сделанное неизвестным туристом в японской деревне лис под названием Дзао Кицунэ Мура. На снимке лисы улеглись так близко друг к другу, будто они слились в одно целое.
マッスルギツネも宜しくお願いします?? pic.twitter.com/CHdUKzenKF— キツネ写真館@4/27-5/26キツネ展５ (@fox_info_net) 18 апреля 2019 г.
Фантазию пользователей было невозможно остановить: в соцсетях тут же стали появляться мемы и карикатуры на мускулистого зверя. Вспомнили пользователи и мем с собакой, хвост которой напоминал накачанный бицепс.
何を見て pic.twitter.com/PiEpxvwfcN— 北島弓小K (@MAXK5551) 18 апреля 2019 г.
18 апреля 2019 г.
拾い画ですけど使わせていただきます。 pic.twitter.com/hz17Tx0gzY— 記角麒麟→大絶賛牛祭り@小説家になろう/トーラムオンライン/理尊主義者 (@kisumi_kirin) 18 апреля 2019 г.
FF外参上！！— 紅茶ダージリン (@Edel_Zwiebel) 18 апреля 2019 г.
雑コラー！！！！ pic.twitter.com/zt24z4yuH4
Пользователи Сети даже нарисовали этих двоих на бойцовском ринге и попытались предугадать исход такого боя.
19 апреля 2019 г.
18 апреля 2019 г.
(=´＞｀=) pic.twitter.com/vCqjAK8hlo— もぐらさん (@Mogura3D) 18 апреля 2019 г.
Кстати, совсем недавно в Сети уже находили «мускулистое» животное. Им оказалась грустная обезьяна из финского зоопарка, которая уже успела стать знаменитостью.
Екатерина Гура