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15:22 (мск), источник: Esquire

В Конго две гориллы сфотографировались со спасшим их рейнджером. Они позируют совсем как люди

Рейнджеры спасли горилл совсем маленькими, когда браконьеры убили их родителей. С тех пор они живут среди людей и иногда могут им подражать.

Источник: RANGER MATHIEU SHAMAVU

В национальном парке «Вирунга» Республики Конго горные гориллы попали на селфи одного из местных рейнджеров, который защищает парк от браконьеров. Автор фото Матье Шамаву выложил фотографию в своем Facebook.

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Как сообщает Би-би-си, этих горилл, когда они были еще совсем маленькими, спасли люди. Браконьеры убили их родителей в 2007 году. Так как с раннего детства приматы росли среди людей, они научились им подражать и имитировать некоторые повадки людей. Например, они иногда встают на задние лапы и позируют для фото.

Заместитель директора парка Инносент Мбуранумве рассказал: «Я был очень удивлен, увидев это фото. Очень забавно и любопытно смотреть, как горилла может подражать человеку и вставать на ноги».

Однако работа рейнджера ― это не только веселые селфи. Национальный парк «Вирунга» стал центром ожесточенного противостояния рейнджеров с горнодобывающими компаниями, заинтересованными в природных ресурсах района, и местными боевиками, которые убивают животных ради развлечения или для еды. В 2018 году в «Вирунге» было убито пять рейнджеров, а с 1996 года ― более 130.

В «Вирунге» проживает самая большая популяция горных горилл, которых в природе осталось не более тысячи.

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