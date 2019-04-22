В Конго две гориллы сфотографировались со спасшим их рейнджером. Они позируют совсем как люди
Рейнджеры спасли горилл совсем маленькими, когда браконьеры убили их родителей. С тех пор они живут среди людей и иногда могут им подражать.
Рейнджеры спасли горилл совсем маленькими, когда браконьеры убили их родителей. С тех пор они живут среди людей и иногда могут им подражать.
В национальном парке «Вирунга» Республики Конго горные гориллы попали на селфи одного из местных рейнджеров, который защищает парк от браконьеров. Автор фото Матье Шамаву выложил фотографию в своем Facebook.
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Заместитель директора парка Инносент Мбуранумве рассказал: «Я был очень удивлен, увидев это фото. Очень забавно и любопытно смотреть, как горилла может подражать человеку и вставать на ноги».
Однако работа рейнджера ― это не только веселые селфи. Национальный парк «Вирунга» стал центром ожесточенного противостояния рейнджеров с горнодобывающими компаниями, заинтересованными в природных ресурсах района, и местными боевиками, которые убивают животных ради развлечения или для еды. В 2018 году в «Вирунге» было убито пять рейнджеров, а с 1996 года ― более 130.
В «Вирунге» проживает самая большая популяция горных горилл, которых в природе осталось не более тысячи.