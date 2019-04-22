Доисторическую осу-кровопийцу назвали в честь Дракулы
Она откладывала яйца в тела животных, живших в меловом периоде.
Она откладывала яйца в тела животных, живших в меловом периоде.
Палеоэтномологи Александр Расницын из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН и Кристоф
Ученые отнесли древнее насекомое к надсемейству Serphitoidea, в котором раньше было лишь два семейства — Serphitidae и Archaeoserphitidae. Однако найденную осу нельзя было отнести ни к одному из них —
Найденная в янтаре оса была самкой и отличалась небольшим размером — около 2,5 мм. Ее самая выдающаяся особенность — длинный ряд челюстных и губных щупалец по обе стороны рта. У представителей семейства Serphitidae таких мощных инструментов не находили. Отличается у нового вида и форма крыльев, а также число сегментов, из которых состоят их
Возможно,
Авторы работы делают вывод, что фауна мелового периода была богаче, чем мы думаем. Больше узнать об
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