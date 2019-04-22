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17:29 (мск), источник: Чердак

Доисторическую осу-кровопийцу назвали в честь Дракулы

Она откладывала яйца в тела животных, живших в меловом периоде.

Источник: Rasnitsyn et al. / Cretaceous Research, 2019

Палеоэтномологи Александр Расницын из Палеонтологического института имени А. А. Борисяка РАН и Кристоф Эм-Кюнле из Тюбингенского университета описали новый вид ос, обитавших в меловом периоде. Представителя этого вида ученые нашли в куске янтаря из Мьянмы. Оса угодила в ловушку из смолы около 100 млн лет назад. За впечатляющий ротовой аппарат, позволявший насекомому сосать кровь других животных, ее назвали в честь графа Дракулы — Supraserphites draculi.

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Ученые отнесли древнее насекомое к надсемейству Serphitoidea, в котором раньше было лишь два семейства — Serphitidae и Archaeoserphitidae. Однако найденную осу нельзя было отнести ни к одному из них — из-за ряда особенных признаков. Поэтому ученые добавили в классификацию новое семейство, род и вид.

Найденная в янтаре оса была самкой и отличалась небольшим размером — около 2,5 мм. Ее самая выдающаяся особенность — длинный ряд челюстных и губных щупалец по обе стороны рта. У представителей семейства Serphitidae таких мощных инструментов не находили. Отличается у нового вида и форма крыльев, а также число сегментов, из которых состоят их усики-антенны — у Supraserphites draculi их десять, у одного из родственных семейств — 12, у другого — 8).

Возможно, осы-дракулы не только сосали кровь своих жертв, впиваясь острыми щупальцами, но и наносили своим жертвам урон посерьезнее.

Как родственные им виды, Supraserphites draculi могли отличаться экстремальной формой паразитизма: откладывали яйца прямо в теле другого животного, чтобы вылупившиеся личинки могли начать пожирать хозяина плоть изнутри.

Авторы работы делают вывод, что фауна мелового периода была богаче, чем мы думаем. Больше узнать об осе-дракуле и ее месте среди родственных видов ученые смогут только тогда, когда найдут других ее сородичей, сохранившиеся с того периода.

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