Совет Федерации одобрил законопроект о проверке паспортов в кинотеатрах
Совет Федерации одобрил законопроект, которым предлагается разрешить кассирам проверять паспорта посетителей кинотеатров, сообщается на официальном сайте Совфеда.
Совет Федерации одобрил законопроект, которым предлагается разрешить кассирам проверять паспорта посетителей кинотеатров, сообщается на официальном сайте Совфеда.
«Сенаторы поддержали Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”. По этому вопросу на заседании СФ выступила заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов», — отмечается на сайте.
«В целях выполнения указанной выше обязанности, а также в случае возникновения у лица (продавца), непосредственно осуществляющего продажу билетов или контролирующего проход (контролер-билетер) (…) сомнения в достижении лицом, желающим приобрести билет либо пройти на указанное мероприятие, совершеннолетия, продавец либо