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18:40 (мск), источник: RNS

Совет Федерации одобрил законопроект о проверке паспортов в кинотеатрах

Совет Федерации одобрил законопроект, которым предлагается разрешить кассирам проверять паспорта посетителей кинотеатров, сообщается на официальном сайте Совфеда.

Источник: Агентство «Москва»

«Сенаторы поддержали Федеральный закон “О внесении изменений в Федеральный закон “О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию” и отдельные законодательные акты Российской Федерации”. По этому вопросу на заседании СФ выступила заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Игорь Морозов», — отмечается на сайте.

Как указывается в тексте законопроекта, организатор кинопоказа, где демонстрируется информация, «запрещенная для распространения среди детей», обязан не допускать на показ лиц младше 18 лет.

«В целях выполнения указанной выше обязанности, а также в случае возникновения у лица (продавца), непосредственно осуществляющего продажу билетов или контролирующего проход (контролер-билетер) (…) сомнения в достижении лицом, желающим приобрести билет либо пройти на указанное мероприятие, совершеннолетия, продавец либо контролер-билетер вправе потребовать у этого лица документ, удостоверяющий личность (…) и позволяющий установить возраст этого лица», указано в законопроекте.

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