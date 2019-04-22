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19:46 (мск), источник: Lenta.Ru

Рыбаки поплавали с косатками в Баренцевом море и сняли это на видео

Стая косаток в Баренцевом море в течение нескольких минут сопровождала корабль с рыбаками, которые сняли это на видео. Ролик опубликовано в группе «РЕГИНФО 51» во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как из иллюминатора видны несколько китообразных, которые пускают струи воды и двигаются параллельно рыбацкому кораблю.

Во время загрузки произошла ошибка.

Косатки приходят к берегам Кольского полуострова в начале весны. Иногда их можно встретить можно в Мурманской области летом, когда к Териберке приходит мойва.

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