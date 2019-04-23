Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
МИД Японии сделал новое заявление по Курилам
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Безрукова, Захарова и другие звезды на бьюти-вечеринке
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»Правила жизни Владимира Набокова
Врачи выходили ребенка, родившегося весом в 350 граммов
Экс-жена Кержакова показала редкое видео со старшим сыном Плющенко
«Сплошная фонограмма и голоса нет»: Гаспарян о критике Пугачевой
Светлаков назвал Сталина тираном и поддержал
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
Роскошный автопарк российских чиновников (фото)
Тарасова спровоцировала слухи о романе с голливудским режиссером
Безрукова, Захарова и другие звезды на бьюти-вечеринке
Новый математический трюк поразил интернет
Список самых плохих паролей. (А ваш там есть?)
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
12Военный переворот в Судане
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
09:16 (мск), источник: Известия

В Роскачестве определили самые прочные яйца в России

Роскачество в преддверии Пасхи провело проверку яиц 38 торговых марок. Куриные столовые яйца высшей и отборной категории проверили по 35 показателям качества и безопасности.

Источник: Reuters

В частности, яйца проверили на прочность. Эксперты роняли продуктовые пакеты в упаковке с 30-сантиметровой высоты, максимально приближая тест к рядовой продовольственной покупке.

Читайте также
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать куличи и яйца на Пасху

В упаковках ОАО «Птицефабрика «Атемарская» не разбилось ни одного яйца, тогда как в упаковках ОАО «Птицефабрика «Молодежная» разбился весь десяток. Как правило, меньше разбитых яиц оказывалось в картонных упаковках, говорится в сообщении Роскачества. Отмечается также надежность замков на упаковках яиц всех производителей.

Кроме того, эксперты не обнаружили в яйцах патогенных организмов. В целом вся продукция, представленная в веерном исследовании, оказалась безопасной как снаружи, так и внутри. Специалисты не выявили в яйцах тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.

Масса нетто яиц также стала предметом исследования специалистов. Согласно стандартам Роскачества, в одной упаковке яйца не должны различаться по массе более чем на 5 г.
Читайте также
Какие продукты подешевеют после Пасхи

Этому требованию стандарта соответствовала продукция 10 торговых марок: «Вараксино «Деревенское», «Лента», «Просто Азбука», «Птичий край», «Самое вкусное», «Сельская новь», Fine Food, «Чебаркульская птица», «Птицефабрика «Боровская», «Птицефабрика «Владимировская».

Ранее, 12 марта, эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать качественные продукты, популярные во время Великого поста.

Роспотребнадзор учит правильному обращению с яйцами
Во время загрузки произошла ошибка.
22 апреля© Ньюстюб
 Дело в каске: сколько будет стоить гибрид ОСАГО и каско
ГОСТ в горле: пивоваров обяжут производить напитки по государственным стандартам
Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына
Счетная палата обнаружила растраты почти на 800 млрд рублей
Доклад Кудрина: бюджет рискует недосчитаться 2,2 трлн рублей
Прекращено дело о хищении 150 миллионов рублей из пяти банков
Историк рассказал о жуткой смерти самого несчастного царя России
Ученые нашли следы крупного конфликта на Аляске
Евросоюз пригрозил США встречными мерами за санкции против Кубы
Спорт
«Прилипли из зависти»: Тарасова ответила хейтерам Медведевой На днях 19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме
Hi-Tech
Новую «Нокию» обманули с помощью жвачки Проблема носит программный характер.
Авто
На Украине продают гоночный ЗАЗ (фото) Автомобиль Zaz Lanos, производства Запорожского автомобильного завода, пережил серию доработок специально для участия в кольцевых гонках
Кино
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой Ведущая оправдалась за выпуск шоу «Секрет на миллион» с участием бывших возлюбленных Примадонны
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Популярные темы на «Детях»
Свекровь собирается продать свою квартиру, а деньги "промотать" 659
Результаты конкурса рассказов. Групповое разоблачение 256
не знаю как назвать - просто выговориться... 217
Вторая серия ИП 185
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь