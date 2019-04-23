В Роскачестве определили самые прочные яйца в России
Роскачество в преддверии Пасхи провело проверку яиц 38 торговых марок. Куриные столовые яйца высшей и отборной категории проверили по 35 показателям качества и безопасности.
Роскачество в преддверии Пасхи провело проверку яиц 38 торговых марок. Куриные столовые яйца высшей и отборной категории проверили по 35 показателям качества и безопасности.
В частности, яйца проверили на прочность. Эксперты роняли продуктовые пакеты в упаковке с 30-сантиметровой высоты, максимально приближая тест к рядовой продовольственной покупке.
В упаковках ОАО «Птицефабрика «Атемарская» не разбилось ни одного яйца, тогда как в упаковках ОАО «Птицефабрика «Молодежная» разбился весь десяток. Как правило, меньше разбитых яиц оказывалось в картонных упаковках, говорится в сообщении Роскачества. Отмечается также надежность замков на упаковках яиц всех производителей.
Кроме того, эксперты не обнаружили в яйцах патогенных организмов. В целом вся продукция, представленная в веерном исследовании, оказалась безопасной как снаружи, так и внутри. Специалисты не выявили в яйцах тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.
Этому требованию стандарта соответствовала продукция 10 торговых марок: «Вараксино «Деревенское», «Лента», «Просто Азбука», «Птичий край», «Самое вкусное», «Сельская новь», Fine Food, «Чебаркульская птица», «Птицефабрика «Боровская», «Птицефабрика «Владимировская».
Ранее, 12 марта, эксперты Роскачества рассказали, как правильно выбрать качественные продукты, популярные во время Великого поста.