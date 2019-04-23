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08:51 (мск), источник: Известия

Счетная палата посчитала потери бюджета на ближайшие три года

Федеральный бюджет в ближайшие три года может получить на 2,2 трлн рублей меньше доходов, чем запланировано. Об этом говорится в отчете Счетной палаты за 2018 год, оказавшемся в распоряжении «Известий».

Источник: Известия

Так, в 2019 году отклонение от прогноза может составить 650 млрд рублей, в 2020-м — 700 млрд, а в 2021-м — 875 млрд. Вместе с тем в ближайшие три года бюджет России планируется с профицитом. Ожидания завышены прежде всего по дивидендам и прибыли компаний с госучастием, пояснили в Счетной палате.

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Источником риска «недобора» может стать неточность прогнозов бюджетной выручки от так называемых главных администраторов доходов — госструктур, ответственных за сборы в казну, следует из документа. К ним относятся прежде всего подведомственные Минфину налоговая и таможенная службы.

Еще один риск для доходов страны — это появление в течение года норм, снижающих поступления в казну, указывают аудиторы. Раньше в Бюджетном кодексе действовал запрет на введение законов после того, как главный финансовый документ уже был принят. Такое правило приостановлено на девять лет.

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