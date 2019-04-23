Счетная палата посчитала потери бюджета на ближайшие три года

Так, в 2019 году отклонение от прогноза может составить 650 млрд рублей, в 2020-м — 700 млрд, а в 2021-м — 875 млрд. Вместе с тем в ближайшие три года бюджет России планируется с профицитом. Ожидания завышены прежде всего по дивидендам и прибыли компаний с госучастием, пояснили в Счетной палате.
Еще один риск для доходов страны — это появление в течение года норм, снижающих поступления в казну, указывают аудиторы. Раньше в Бюджетном кодексе действовал запрет на введение законов после того, как главный финансовый документ уже был принят. Такое правило приостановлено на девять лет.