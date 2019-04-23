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10:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадская учительница сфотографировала «невидимую» сову

Снимок стал вирусным.

Удивительный пример камуфляжа совы сняла фотограф-любитель в заповеднике «Британия» на реке Оттава в Канаде.

Птица мирно спала в дупле и была почти незаметной на фоне коры.

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«Этой весной было очень холодно, небо постоянно серое. Но в тот день, когда я пошла снимать, небо прояснилось, ярко светило солнце, — рассказала 67-летняя Элис Маккей. — Сова спала, греясь на солнышке».

«Я была в восторге, что нашла сову, особенно учитывая, насколько хорошо она замаскировалась», — добавила фотограф.

Учительница на пенсии, Элис увлекается фотографиями дикой природы. Она сделала немало снимков редких птиц и млекопитающих Канады. Но именно снимок спящей в дупле серой совы стал вирусным.

Совы маскируются, чтобы спрятаться от хищников и лучше охотиться. В настоящее время в мире насчитывается около 200 видов сов, в Канаде живут 16 видов.

Анна Лысенко

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