Канадская учительница сфотографировала «невидимую» сову
Снимок стал вирусным.
Снимок стал вирусным.
Удивительный пример камуфляжа совы сняла
Птица мирно спала в дупле и была почти незаметной на фоне коры.
«Этой весной было очень холодно, небо постоянно серое. Но в тот день, когда я пошла снимать, небо прояснилось, ярко светило солнце, — рассказала 67-летняя Элис Маккей. — Сова спала, греясь на солнышке».
«Я была в восторге, что нашла сову, особенно учитывая, насколько хорошо она замаскировалась», — добавила фотограф.
Учительница на пенсии, Элис увлекается фотографиями дикой природы. Она сделала немало снимков редких птиц и млекопитающих Канады. Но именно снимок спящей в дупле серой совы стал вирусным.
Совы маскируются, чтобы спрятаться от хищников и лучше охотиться. В настоящее время в мире насчитывается около 200 видов сов, в Канаде живут 16 видов.
Анна Лысенко
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