Клинопись рассказала об истории древнего ассирийского города

В XXV—XXIV веках до н.э. ухудшение климата на Аравийском полуострове приводит к переселению древних ассирийцев на земли Месопотамии. В XIV веке в северной части междуречья Тигра и Ефрата на территории современного Ирака и Сирии формируется государство Ассирия, которое позже будет признано первой мировой империей в истории человечества. Семь веков гнета, войн и завоеваний истории Ассирии обрываются в результате бунта покоренных вавилонян, заключивших союз с племенами мидян.
Престол Ассирии перешел Саргону II в 722 годы до н.э. после двухсот лет упадка и вынужденной обороны от орд кочевников с юга, севера и востока. Действия Саргона II всегда были тщательно подготовлены. Великий полководец древности за 17 лет правления подчинил Израиль, Сирию, Палестину, Урарту, Финикию и Вавилон. Однако в 705 году до н.э. Саргон был убит при неясных обстоятельствах в походе на Табал.
Джанни Маркези, сотрудник Болонского университета, перевел 38 строк частично сохранившейся клинописи 713 года до н.э. на фрагментах из трех глиняных цилиндров, обнаруженных при раскопках 2015 года.
Оказалось, что клинопись повествует о завоевании и реорганизации царем Саргоном II сирийского города Каркемиша. После поражения последнего по указу Саргона II город был восстановлен с проведением ритуальных церемоний, обычно предназначенных для царских столиц.
В городе была восстановлена ирригационная система и возведены сады. «Я сделал запах города слаще, чем запах кедрового леса», — гласит клинопись. Так, древний текст может свидетельствовать о том, что царь Саргон II имел намерение сделать Каркемиш западной столицей Ассирийского государства.
«Благодаря своему славному прошлому и стратегическому положению, Каркемиш имел полное право стать западной столицей Ассирийской империи, — поясняет Маркези. — Место подходило для демонстрации величия Ассирии и контроля над западными и северо-западными территориями».