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11:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые определили дату начала глобального потепления

Человек начал влиять на климат раньше, чем принято считать.

Источник: Reuters

Влияние человека на изменение климата прослеживается до второй половины XIX века.

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К такому выводу пришли ученые Китайской академии наук в сотрудничестве с ведущими экспертами по климатическим исследованиям из Великобритании и Германии. Их исследование опубликовано в Nature Sustainability.

Постоянное повышение глобальной средней температуры приземного слоя воздуха и увеличение частоты экстремальных погодных явлений наблюдают с 1950-х годов. Но антропогенное воздействие на климат на самом деле началось гораздо раньше, говорит ведущий автор статьи, доктор Цзяньпин Дуань.

Ученые изучили сезонные температурные колебания в XIX и ХХ веках и обнаружили, что их амплитуда в Северном полушарии начала заметно уменьшаться с 1860-х годов. Проще говоря, разница между средними зимними и летними температурами становилась меньше.

Основными факторами такого снижения являются повышение концентрации парниковых газов и аэрозольные загрязнения — привнесение в воду, атмосферу и почву не характерных для неё веществ.

Анна Лысенко

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