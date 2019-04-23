Ученые определили дату начала глобального потепления
Человек начал влиять на климат раньше, чем принято считать.
Человек начал влиять на климат раньше, чем принято считать.
Влияние человека на изменение климата прослеживается до второй половины XIX века.
К такому выводу пришли ученые Китайской академии наук в сотрудничестве с ведущими экспертами по климатическим исследованиям из Великобритании и Германии. Их исследование опубликовано в Nature Sustainability.
Постоянное повышение глобальной средней температуры приземного слоя воздуха и увеличение частоты экстремальных погодных явлений наблюдают с 1950-х годов. Но антропогенное воздействие на климат на самом деле началось гораздо раньше, говорит ведущий автор статьи, доктор Цзяньпин Дуань.
Ученые изучили сезонные температурные колебания в XIX и ХХ веках и обнаружили, что их амплитуда в Северном полушарии начала заметно уменьшаться с 1860-х годов. Проще говоря, разница между средними зимними и летними температурами становилась меньше.
Основными факторами такого снижения являются повышение концентрации парниковых газов и аэрозольные загрязнения — привнесение в воду, атмосферу и почву не характерных для неё веществ.
Анна Лысенко
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