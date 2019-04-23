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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера

Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.

Источник: AFP 2019

В них говорится, что лидер немецких национал-социалистов на подводной лодке мог добраться до Аргентины, после чего получить убежище в южной части горной системы Анд. По данным анонимного источника, в этом ему помогли высокопоставленные чиновники латиноамериканской страны. Отмечается, что фюрер к тому времени сбрил усы, а также страдал от астмы и язв.

Помимо самого Гитлера, в докладе фигурируют еще 50 сбежавших из Третьего рейха. Все описываемые действия якобы происходили через две недели после падения Берлина (май 1945 года). Сам доклад датируется 21 сентября 1945 года.

Засекреченные сведения дошли до ведома первого директора ФБР Эдгара Гувера. Помимо него, информацией из доклада обладала военная разведка США. Они посчитали расследование неполным, и решили не продолжать искать фюрера.

По официальной версии, Адольф Гитлер вместе с женой Евой Браун покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.

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