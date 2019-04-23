ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.
Федеральное бюро расследований США рассматривало версию о побеге Адольфа Гитлера в Аргентину в 1945 году. Об этом говорится в рассекреченных документах, опубликованных на сайте ФБР.
В них говорится, что лидер немецких
Засекреченные сведения дошли до ведома первого директора ФБР Эдгара Гувера. Помимо него, информацией из доклада обладала военная разведка США. Они посчитали расследование неполным, и решили не продолжать искать фюрера.
По официальной версии, Адольф Гитлер вместе с женой Евой Браун покончил с собой 30 апреля 1945 года в Берлине во время штурма германской столицы советскими войсками. Их тела были сожжены в саду рейхсканцелярии.