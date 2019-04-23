Минкульт заявил, что Disney не просила перенести премьеру «Мстителей»
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Показать фильм до 29 апреля хотели некоторые кинотеатры, однако министерство не может поменять дату релиза без инициативы со стороны прокатчика.
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Показать фильм до 29 апреля хотели некоторые кинотеатры, однако министерство не может поменять дату релиза без инициативы со стороны прокатчика.
Блокбастер «Мстители: Финал» выйдет в российский прокат 29 апреля, согласно ранее выданному прокатному удостоверению, прокатчик не просил двигать дату релиза, сообщили «Интерфаксу» во вторник в
Ранее в СМИ появилось сообщение о письме кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» с просьбой перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» на 25 апреля.
«Минкультуры России не может самостоятельно назначать или передвигать даты выхода фильмов на широкий экран. При обращении в ведомство прокатчик заявляет определенное число того или иного месяца, когда фильм выйдет в прокат. В данном случае компания Disney не просила сдвинуть премьеру ленты», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве.
«Что касается письма, то оно действительно поступило в Минкультуры России, однако подчеркнем, что дату определяет прокатчик, а не кинотеатры или министерство», — заключили в ведомстве.
«Мстители: Финал» рассказывает о противостоянии оставшихся в живых членов команды Мстителей и их союзников и могущественного титана Таноса.
Главные роли в картине исполнили Роберт