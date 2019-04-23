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12:05 (мск), источник: Интерфакс

Минкульт заявил, что Disney не просила перенести премьеру «Мстителей»

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Показать фильм до 29 апреля хотели некоторые кинотеатры, однако министерство не может поменять дату релиза без инициативы со стороны прокатчика.

Блокбастер «Мстители: Финал» выйдет в российский прокат 29 апреля, согласно ранее выданному прокатному удостоверению, прокатчик не просил двигать дату релиза, сообщили «Интерфаксу» во вторник в пресс-службе Минкультуры.

Ранее в СМИ появилось сообщение о письме кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» с просьбой перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» на 25 апреля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Минкультуры России не может самостоятельно назначать или передвигать даты выхода фильмов на широкий экран. При обращении в ведомство прокатчик заявляет определенное число того или иного месяца, когда фильм выйдет в прокат. В данном случае компания Disney не просила сдвинуть премьеру ленты», — сообщили «Интерфаксу» в министерстве.

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Там отметили, что прокатчик подавал документы на выход картины «Мстители: Финал» в широкий прокат 29 апреля и прокатное удостоверение уже выдано с указанной датой.

«Что касается письма, то оно действительно поступило в Минкультуры России, однако подчеркнем, что дату определяет прокатчик, а не кинотеатры или министерство», — заключили в ведомстве.

«Мстители: Финал» рассказывает о противостоянии оставшихся в живых членов команды Мстителей и их союзников и могущественного титана Таноса.

Главные роли в картине исполнили Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Скарлетт Йоханссон, Джереми Реннер, Пол Радд и другие.

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