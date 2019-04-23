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14:14 (мск), источник: Чердак

Японцы показали видео падения бомбы на астероид Рюгу

Об эффекте взрыва, произошедшего 5-го апреля, пока не известно.

Японское космическое агентство (JAXA) опубликовало видео падения бомбы на поверхность астероида Рюгу. Оно собрано из серии снимков инфракрасной камеры, которая делала один кадр раз в две секунды.

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В настоящее время вблизи астероида Рюгу (リュウグウ) находится японский космический аппарат «Хаябуса-2». Целью его миссии является всестороннеее изучение небесного тела, включая забор образца грунта, высадку на поверхность небольших роботов и даже сброс на Рюгу бомбы для обнажения глубинных слоев грунта.

Разработчики аппарата подчеркивают, что создание бомбы для астероида оказалось нетривиальной инженерной задачей. Ранее в схожих целях американские исследователи направили в ядро кометы Темпеля медную болванку — но там успех миссии был обеспечен высокой скоростью космического аппарата. При подлете к цели на скорости в 10,2 км/с ударный зонд массой 372 килограмма имел энергию, сопоставимую почти с пятью тоннами тротила и его попадание привело к формированию стометрового в поперечнике кратера вкупе; основная же часть аппарата Deep Impact пролетела мимо и наблюдала за взрывом с безопасного расстояния.

Во время загрузки произошла ошибка.
Попадание 372-килограммового зонда в комету Темпеля

Японские инженеры же работали в совсем иных условиях. Их детище подобралось к цели на очень маленькой скорости, иначе бы слабое гравитационное поле астероида просто не удержало аппарат вблизи себя. В этой ситуации требовался компактный и способный при этом разогнать себя до внушительной скорости ударный зонд: им стал «боеприпас», отдаленно напоминающий гранатометный выстрел для поражения бронированных целей. Сформированная специальным образом взрывчатая часть при подрыве разогнала и выбросила вперед два килограмма меди со скоростью около двух километров в секунду: на Земле подобное решение позволяет пробить свыше метра сплошной стальной брони.

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5 апреля 2019 года «малый носимый ударник» был сброшен на Рюгу, а сама станция отошла подальше — поскольку в вакууме выброшенные взрывом камни (астероид имеет строение, похожее на кучу щебня) могли бы нанести непоправимый ущерб даже с расстояния в полкилометра.

Снимки, сделанные инфракрасной камерой в момент отделения снаряда, позже смонтировали в короткое видео, которое и было представлено 21 апреля в твиттере проекта «Хаябуса-2». Предполагается, что космический аппарат пробудет вблизи Рюгу до конца года, а потом вместе с образцом грунта отправится к Земле и в конце 2020 сбросит капсулу с собранным материалом на поверхность нашей планеты.

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