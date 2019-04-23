Певица МакSим попала в аварию
Российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП по дороге в аэропорт. Об этом представительница артистки Маргарита Соколова сообщила в Instagram.
Российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП по дороге в аэропорт. Об этом представительница артистки Маргарита Соколова сообщила в Instagram.
Соколова опубликовала снимки повреждений, полученных Максимовой. На фото на теле певицы видны синяки, сама она лежит под капельницей.
«МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа “Абонент не доступен”. Сейчас самое страшное для нас уже позади, и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи», — поведала представительница артистки.
Ближайшие концерты певицы были перенесены на конец мая и июнь.
В мае 2017 года МакSим госпитализировали в Турции