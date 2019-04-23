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13:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Певица МакSим попала в аварию

Российская певица Марина Максимова, известная под псевдонимом МакSим, попала в ДТП по дороге в аэропорт. Об этом представительница артистки Маргарита Соколова сообщила в Instagram.

Соколова опубликовала снимки повреждений, полученных Максимовой. На фото на теле певицы видны синяки, сама она лежит под капельницей.

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«МакSим попала в серьезное ДТП по дороге в аэропорт, торопясь на свой обратный рейс в Москву на съемки клипа “Абонент не доступен”. Сейчас самое страшное для нас уже позади, и ситуация под полным контролем, Мариной занимаются лучшие врачи», — поведала представительница артистки.

Ближайшие концерты певицы были перенесены на конец мая и июнь.

В мае 2017 года МакSим госпитализировали в Турции из-за боли в области живота. Врачи диагностировали у исполнительницы гастрит, ее перевезли в больницу в Москву.

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