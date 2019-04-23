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14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Путешественник показал «скрытые» водопады Лаоса (видео)

Они не нанесены на карты и не имеют названий.

Чунчат Банлу уже около года путешествует по Лаосу в поисках скрытых водопадов.

В этом государстве, зажатом между Китаем и Таиландом, их множество. Некоторые хорошо известны туристам, но у других даже нет названий. Они не нанесены ни на одну карту.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бродить в отдаленных уголках Лаоса опасно. Здесь до сих пор не разминированы крупные территории. В лесах то и дело находят неразорвавшиеся бомбы времен войны во Вьетнаме.

Водные потоки Лаоса стали приманкой для китайских и корейских компаний. Здесь строят гидроэлектростанции, а полученную электроэнергию экспортируют. На нее приходится 30% экспорта страны. Лаос также экспортирует лесоматериалы, кофе, олово, медь и золото.

Правительство страны планирует удвоить производство энергии к 2020 году, чтобы стать «батареей Юго-Восточной Азии». В Лаосе будут действовать около 100 гидроэлектростанций. Эти амбициозные планы критикуют защитники окружающей среды, ведь уникальной природе наносится серьезный ущерб.

Анна Лысенко

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