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15:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Израиль пришла внезапная зима (видео)

В отдельных регионах страны выпал снег.

На вершине и у подножья горы Хермон в Израиле несколько дней шел снег.

Только за минувшую ночь здесь выпало около 25 см осадков.

Днем ранее администрация горнолыжного курорта Хермон объявила о временном закрытии объекта для посетителей из-за сильной метели.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эта весна в Израиле очень холодная, температура держится ниже нормы. На севере в последнее время постоянно идут дожди, а иногда и град. Обильные осадки привели к подтоплениям.

С конца марта уровень воды в Тивериадском озере, которое осенью обмелело из-за засухи, постоянно растет. С начала сезона дождей он поднялся на 3,25 м.

По сообщениям местных синоптиков, такая плохая погода в апреле не наблюдалась примерно сто лет. Циклон накрыл не только Израиль, но и соседнюю Иорданию.

Анна Лысенко

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