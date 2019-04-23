В Израиль пришла внезапная зима (видео)
В отдельных регионах страны выпал снег.
В отдельных регионах страны выпал снег.
На вершине и у подножья горы Хермон в Израиле несколько дней шел снег.
Только за минувшую ночь здесь выпало около 25 см осадков.
Днем ранее администрация горнолыжного курорта Хермон объявила о временном закрытии объекта для посетителей
Эта весна в Израиле очень холодная, температура держится ниже нормы. На севере в последнее время постоянно идут дожди, а иногда и град. Обильные осадки привели к подтоплениям.
С конца марта уровень воды в Тивериадском озере, которое осенью обмелело
По сообщениям местных синоптиков, такая плохая погода в апреле не наблюдалась примерно сто лет. Циклон накрыл не только Израиль, но и соседнюю Иорданию.
Анна Лысенко
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