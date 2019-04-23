«Они наслаждаются жизнью больше нас»: как на Шпицбергене живет владелец 110 собак
Одэн с семьей и сотней собак живет в самом северном поселении мира. Вот его рецепт того, как бросить привычную жизнь и стать счастливым.
Одэн с семьей и сотней собак живет в самом северном поселении мира. Вот его рецепт того, как бросить привычную жизнь и стать счастливым.
Однажды Одэн понял, что сильно устал от городской суеты. Тогда вместе с женой он переехал в Лонгйир — самый северный населенный пункт мира, который находится на Шпицбергене.
В Лонгйире Одэн решил купить несколько ездовых собак, но немного не рассчитал с количеством…