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15:03 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Они наслаждаются жизнью больше нас»: как на Шпицбергене живет владелец 110 собак

Одэн с семьей и сотней собак живет в самом северном поселении мира. Вот его рецепт того, как бросить привычную жизнь и стать счастливым.

Однажды Одэн понял, что сильно устал от городской суеты. Тогда вместе с женой он переехал в Лонгйир — самый северный населенный пункт мира, который находится на Шпицбергене.

В Лонгйире Одэн решил купить несколько ездовых собак, но немного не рассчитал с количеством…

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