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15:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Леопард и тигр впервые попали в объектив фотоловушек в Приморье (видео)

Хищники приходили посмотреть на огни Владивостока.

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» рассказали журналистам, что им впервые удалось снять на камеру дальневосточного леопарда и амурского тигра.

Во время загрузки произошла ошибка.

Хищники попали в объектив фотоловушек, установленных на горе, с которой открывается вид на залив и высотные здания столицы Приморья. Тигр и леопард по очереди приходили на гору и какое-то время смотрели на городские пейзажи Владивостока.

Екатерина Гура

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