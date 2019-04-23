Леопард и тигр впервые попали в объектив фотоловушек в Приморье (видео)
Хищники приходили посмотреть на огни Владивостока.
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Хищники приходили посмотреть на огни Владивостока.
Сотрудники национального парка «Земля леопарда» рассказали журналистам, что им впервые удалось снять на камеру дальневосточного леопарда и амурского тигра.
Хищники попали в объектив фотоловушек, установленных на горе, с которой открывается вид на залив и высотные здания столицы Приморья. Тигр и леопард по очереди приходили на гору и
Екатерина Гура