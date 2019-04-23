Тавегил отучил мышей приставать к соседям
Таким образом ученые нашли причину и возможное лечение для редкой формы умственной отсталости.
Таким образом ученые нашли причину и возможное лечение для редкой формы умственной отсталости.
Синдром Вильямса — редкое генетическое заболевание, вызывающее, среди прочего, умеренную умственную отсталость. Пациенты с этим синдромом гиперсоциальны, но в то же время крайне тревожны и практически лишены абстрактного мышления. Исследователи из США и Израиля воспроизвели характерную для синдрома Вильямса мутацию у мышей. Оказалось, что у таких животных нейроны недостаточно изолированы друг от друга. Но после введения лекарств, стимулирующих образование изолирующей оболочки вокруг нейронов, мыши стали меньше стремиться контактировать с соседями. Одно из этих лекарств — клемастин — знакомо российским аллергикам под названием Тавегил.
Пациентов с синдромом Вильямса можно узнать по характерному «лицу эльфа» — правда, похожи они не на эльфов из современного фэнтези, а на героев скандинавского фольклора — у них широкий лоб, далеко расставленные брови, полные щеки и своеобразной формы затупленный нос. Помимо проблем со зрением,
Как правило, синдром Вильямса вызван потерей участка 7 хромосомы, на котором находятся 26 генов. Но у 5% пациентов его причиной становится удаление микроскопического участка 7 хромосомы (микроделеция),
Таким образом, конечно, невозможно изучить дефекты
Когда ученые исследовали экспрессию генов в клетках мозга модельных мышей, то обнаружили, что 70% генов, работа которых снизилась, отвечают за миелинизацию нейронов, то есть выстраивание защитной оболочки. Миелиновый слой действует как изолента: он ускоряет передачу сигнала по нейрону и одновременно предотвращает его перескакивание на соседние нейроны. Гистологический анализ мозга также показал, что толщина миелинового слоя вокруг нейронов у мышей с синдромом Вильямса ниже, чем у здоровых животных. С этим, вероятно, и связаны особенности в поведении пациентов: при социальном взаимодействии возбуждается слишком много нейронов одновременно, — отсюда и повышенная дружелюбность, эмпатия и общительность.
Чтобы исправить ситуацию, исследователи попробовали подействовать на мышей двумя препаратами. Один из них — 4-аминопиридин — повышает проводимость нейронов, то есть улучшает передачу сигнала. Под действием этого лекарства мыши стали аккуратнее передвигаться (то есть улучшили моторные навыки) и утратили часть своей излишней общительности.
Второй же препарат — клемастин, антигистаминное лекарство первого поколения, известное нам как Тавегил.
Поэтому сейчас его тестируют для лечения рассеянного склероза, в ходе которого олигодендроциты погибают. В мозге мышей с синдромом Вильямса под действием клемастина миелиновые оболочки стали толще, а сами животные стали вести себя сдержаннее. Возможно, однажды популярное лекарство от аллергии сможет помочь не только больным рассеянным склерозом, но и пациентам, потерявшим участок 7 хромосомы.