Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
США отдали приказ всему миру по поводу РФ
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео)
Новые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон удивили сеть
Трамп появилась на пасхальном празднике в платье Michael Kors
Чего точно не стоит делать в отеле
В магазинах обнаружили новый способ мошенничества Новый способ мошенничества обнаружили в столичных магазинах
«Совершенная!»: Жена внука Пугачевой сразила подписчиков
Силовики окружили имение Порошенко под Киевом
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт»
Козловский показал фото со съемок с полуобнаженной девушкой
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео)
Новая волна автокраж: у машин срезают глушители
Безрукова с новой прической затмила всех на вечеринке Бондарчук
Бритни Спирс на время вышла из психиатрической клиники
Новый математический трюк поразил интернет
Список самых плохих паролей. (А ваш там есть?)
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: изменение климата повлияло на богатых и бедных

В холодных странах небольшое потепление принесло экономике пользу.

Источник: AP 2019

Глобальное потепление усилило экономическое неравенство, начиная с 1960-х годов.

К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета, изучавшие влияние колебания температур на уровень ВВП в 165 странах мира. Они проанализировали более 20 тысяч моделей развития экономик с учетом и без учета глобального потепления.

В частности, изменение климата обогатило страны с прохладным климатом, такие как Норвегия и Швеция, и замедлило экономический рост в жарких странах, таких как Индия и Нигерия.

«Наши результаты показывают, что большинство бедных стран на Земле сейчас значительно беднее, чем они были бы без глобального потепления», — сказал климатолог Ноа Диффенбау, ведущий автор исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте также
Ученые определили дату начала глобального потепления

Как показали подсчеты, с 1961 по 2010 год благосостояние одного жителя самых бедных стран мира упало на 17−30 процентов, а разрыв между благосостоянием граждан бедных и богатых стран с изменением климата увеличился примерно на 25%.

«Исторические данные ясно показывают, что сельскохозяйственные культуры более продуктивны, люди — более здоровы, а труд более эффективен, когда температура не слишком высокая и не слишком низкая, — комментирует соавтор исследования Маршалл Берк. — Это означает, что в холодных странах небольшое потепление может принести пользу. Но все наоборот в тех местах, где уже жарко».

Менее понятно для ученых, как потепление повлияло на экономику стран в средних широтах, включая Соединенные Штаты, Китай и Японию. По предварительным данным, для них экономические последствия составляют менее 10 процентов.

Анна Лысенко

Читайте также

Суд потребовал импичмента Порошенко
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
Первая подлодка — носитель «Посейдонов» спущена на воду
Певица МакSим попала в аварию
В США поймали доисторическую рыбу весом 77 килограммов
Счетная палата обнаружила растраты почти на 800 млрд рублей
Спорт
«Кость не выдержала»: жуткая травма ученицы Тутберидзе Бронзовый призер взрослого чемпионата России по фигурному катанию Алена Косторная раскрыла подробности травмы, из-за которой снялась с юниорского первенства мира
Hi-Tech
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали Это грозит серьезными неприятностями
Авто
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео) По предварительным данным, у новомодного транспортного средства загорелся аккумулятор
Кино
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт» Актрисе Ольге Машной не понравился сделанный командой телепроекта ремонт в ее квартире
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Дети
Новые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон удивили сеть Младшему сыну Кейт Миддлтон 23 апреля исполняется год
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь