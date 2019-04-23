Ученые: изменение климата повлияло на богатых и бедных
В холодных странах небольшое потепление принесло экономике пользу.
В холодных странах небольшое потепление принесло экономике пользу.
Глобальное потепление усилило экономическое неравенство, начиная с 1960-х годов.
К такому выводу пришли ученые из Стэнфордского университета, изучавшие влияние колебания температур на уровень ВВП в 165 странах мира. Они проанализировали более 20 тысяч моделей развития экономик с учетом и без учета глобального потепления.
«Наши результаты показывают, что большинство бедных стран на Земле сейчас значительно беднее, чем они были бы без глобального потепления», — сказал климатолог Ноа Диффенбау, ведущий автор исследования, опубликованного в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Как показали подсчеты, с 1961 по 2010 год благосостояние одного жителя самых бедных стран мира упало на 17−30 процентов, а разрыв между благосостоянием граждан бедных и богатых стран с изменением климата увеличился примерно на 25%.
«Исторические данные ясно показывают, что сельскохозяйственные культуры более продуктивны, люди — более здоровы, а труд более эффективен, когда температура не слишком высокая и не слишком низкая, — комментирует соавтор исследования Маршалл Берк. — Это означает, что в холодных странах небольшое потепление может принести пользу. Но все наоборот в тех местах, где уже жарко».
Менее понятно для ученых, как потепление повлияло на экономику стран в средних широтах, включая Соединенные Штаты, Китай и Японию. По предварительным данным, для них экономические последствия составляют менее 10 процентов.
Анна Лысенко
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