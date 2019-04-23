Фотограф снял завораживающие портреты мадагаскарских рептилий
Удивительные создания.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Удивительные создания.
Исландский фотограф Бен Саймон Рен отправился на Мадагаскар, чтобы протестировать свою новую камеру. Находясь в командировке, он сделал несколько впечатляющих снимков дикой природы африканского острова.
Особенно фактурными вышли крупные планы хамелеонов и лягушек, на которых можно детально рассмотреть этих удивительных созданий.
Кстати, прежде чем стать фотографом, Рен профессионально занимался спортом, а потому для него не составляет труда забираться в самые труднодоступные места ради уникальных снимков.
Екатерина Гура