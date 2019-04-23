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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф снял завораживающие портреты мадагаскарских рептилий

Удивительные создания.

Исландский фотограф Бен Саймон Рен отправился на Мадагаскар, чтобы протестировать свою новую камеру. Находясь в командировке, он сделал несколько впечатляющих снимков дикой природы африканского острова.

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Особенно фактурными вышли крупные планы хамелеонов и лягушек, на которых можно детально рассмотреть этих удивительных созданий.

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Кстати, прежде чем стать фотографом, Рен профессионально занимался спортом, а потому для него не составляет труда забираться в самые труднодоступные места ради уникальных снимков.

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Екатерина Гура

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