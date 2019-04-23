Древние индейцы оказались не прочь отведать ядовитых змей
Предположительно, древние индейцы ели ядовитых змей вместе с головой в ходе
Предположительно, древние индейцы ели ядовитых змей вместе с головой в ходе
Ученые впервые нашли археологические доказательства того, что древние люди ели ядовитых змей, причем вместе с головой, сообщается в Journal of Archaeological Sciences: Reports. В копролитах, оставшихся 1460−1528 лет назад на стоянке на территории современного Техаса, исследователи нашли кости, чешую и один из ядовитых зубов змеи из семейства гадюковых, которую съели в сыром виде. Предположительно, древние индейцы ели ядовитых змей вместе с головой в ходе
На юге Техаса и севере Мексики, в нижнем течении реки Пекос находится полупустынная холмистая местность, которую индейцы населяли 12−14 тысяч лет назад и позднее. В местных каньонах и пещерах археологи находили наскальные рисунки, остатки тканей из растительных волокон и копролиты, оставшиеся от древних людей, которые устраивали стоянки во время миграций. В основном они питались грызунами, зайцеобразными, ящерицами и змеями, а также местными растениями, такими как агава или юкка. Изредка
На одной из стоянок, Конехо Шелтер (Conejo Shelter), раскопки проводились с конца 1960-х годов, и кроме описания артефактов ученые также собрали копролиты, провели полевой анализ образцов и отправили их на хранение в Техасский университет в Остине и Техасский университет A&M. Теперь археологи Эланор Сондерман (Elanor M. Sonderman) и Морган Смит (Morgan F. Smith) из Техасского университета А&M, а также Кристал Дозье (Crystal A. Dozier) из Уичитского университета штата Канзас проанализировали копролиты в рамках проекта по вторичному анализу археологических находок из Конехо Шелтер. Исследователи провели радиоуглеродное датирование и изучили растительные и животные останки в копролитах.
Копролиты датировали периодом 1460−1528 лет назад. Оказалось, что древние
В одном из копролитов ученые обнаружили мышиные кости и шерсть, а также чешую, кости и один из ядовитых зубов змеи из семейства гадюковых, вероятнее всего техасского гремучника (Crotalus atrox) или менее распространенного в этих местах медноголового щитомордника (Agkistrodon contortrix). Змею и мышь съели сырыми — исследователи не нашли на их останках следов приготовления. Стоит отметить, что укус обоих видов змей может привести к летальным последствиям, хотя это случается довольно редко.
Рептилии не были излюбленной пищей древних
По мнению ученых, скорее всего, рептилию съели во время
Например, на ацтекских рисунках, изображавших церемонии в честь бога дождя Тлалока, видны человеческие фигуры с гремучими змеями во рту. Археологи находили изображения змей и среди наскальных рисунков на реке Пекос. Причем, как полагают авторы статьи, судя по стилю изображений, индейцы могли рисовать змей в измененном состоянии сознания. В этом состоянии люди часто интерпретируют волнистые линии или зигзаги, как змей. В засушливых областях на реке Пекос растет софора бокоцветная (Sophora secundiflora), кактус пейотль (Lophophora williamsii) и дурман (Datúra), в которых содержатся психоактивные вещества, поэтому достигнуть измененного состояния сознания было не особо сложно. Больше того, археологи уже находили бобы софоры на стоянке Канехо Шелтер.
Екатерина Русакова