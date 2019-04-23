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16:07 (мск), источник: N + 1

Древние индейцы оказались не прочь отведать ядовитых змей

Предположительно, древние индейцы ели ядовитых змей вместе с головой в ходе каких-то религиозных ритуалов, и, возможно, в измененном состоянии сознания.

Ядовитый зуб змеи из семейства гадюковых, который нашли в копролитах | Источник: Journal of Archaeological Science: Reports, 2019

Ученые впервые нашли археологические доказательства того, что древние люди ели ядовитых змей, причем вместе с головой, сообщается в Journal of Archaeological Sciences: Reports. В копролитах, оставшихся 1460−1528 лет назад на стоянке на территории современного Техаса, исследователи нашли кости, чешую и один из ядовитых зубов змеи из семейства гадюковых, которую съели в сыром виде. Предположительно, древние индейцы ели ядовитых змей вместе с головой в ходе каких-то религиозных ритуалов, и, возможно, в измененном состоянии сознания.

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На юге Техаса и севере Мексики, в нижнем течении реки Пекос находится полупустынная холмистая местность, которую индейцы населяли 12−14 тысяч лет назад и позднее. В местных каньонах и пещерах археологи находили наскальные рисунки, остатки тканей из растительных волокон и копролиты, оставшиеся от древних людей, которые устраивали стоянки во время миграций. В основном они питались грызунами, зайцеобразными, ящерицами и змеями, а также местными растениями, такими как агава или юкка. Изредка охотникам-собирателям удавалось добыть оленя.

На одной из стоянок, Конехо Шелтер (Conejo Shelter), раскопки проводились с конца 1960-х годов, и кроме описания артефактов ученые также собрали копролиты, провели полевой анализ образцов и отправили их на хранение в Техасский университет в Остине и Техасский университет A&M. Теперь археологи Эланор Сондерман (Elanor M. Sonderman) и Морган Смит (Morgan F. Smith) из Техасского университета А&M, а также Кристал Дозье (Crystal A. Dozier) из Уичитского университета штата Канзас проанализировали копролиты в рамках проекта по вторичному анализу археологических находок из Конехо Шелтер. Исследователи провели радиоуглеродное датирование и изучили растительные и животные останки в копролитах.

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Копролиты датировали периодом 1460−1528 лет назад. Оказалось, что древние охотники-собиратели питались растениями из рода юкка (Yúcca), одним из видов агавы (Agave lechuguilla) и, возможно, каким-то представителем опунций (Opuntia).

В одном из копролитов ученые обнаружили мышиные кости и шерсть, а также чешую, кости и один из ядовитых зубов змеи из семейства гадюковых, вероятнее всего техасского гремучника (Crotalus atrox) или менее распространенного в этих местах медноголового щитомордника (Agkistrodon contortrix). Змею и мышь съели сырыми — исследователи не нашли на их останках следов приготовления. Стоит отметить, что укус обоих видов змей может привести к летальным последствиям, хотя это случается довольно редко.

По словам исследователей, они обнаружили первое археологическое доказательство того, что люди ели ядовитых змей. Ранее были известны только этнографические свидетельства этого.

Рептилии не были излюбленной пищей древних охотников-собирателей, их ели, когда не было ничего другого. Но при этом со змей снимали кожу, отрубали им голову и готовили.

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По мнению ученых, скорее всего, рептилию съели во время какого-то религиозного ритуала. По поверьям некоторых американских племен, змеи могли управлять стихиями. В частности, некоторые индейцы считали гремучих змей демонами засухи, которых нужно было убить, чтобы они освободили воду и прекратили засушливый сезон.

Например, на ацтекских рисунках, изображавших церемонии в честь бога дождя Тлалока, видны человеческие фигуры с гремучими змеями во рту. Археологи находили изображения змей и среди наскальных рисунков на реке Пекос. Причем, как полагают авторы статьи, судя по стилю изображений, индейцы могли рисовать змей в измененном состоянии сознания. В этом состоянии люди часто интерпретируют волнистые линии или зигзаги, как змей. В засушливых областях на реке Пекос растет софора бокоцветная (Sophora secundiflora), кактус пейотль (Lophophora williamsii) и дурман (Datúra), в которых содержатся психоактивные вещества, поэтому достигнуть измененного состояния сознания было не особо сложно. Больше того, археологи уже находили бобы софоры на стоянке Канехо Шелтер.

Екатерина Русакова

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