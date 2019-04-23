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17:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Садальский назвал Галкина провальным ведущим и обратился к Эрнсту

Актер Станислав Садальский раскритиковал юмориста Максима Галкина за низкие рейтинги его передачи «Сегодня вечером», выходящей на Первом канале. В своем Instagram-аккаунте он опубликовал якобы присланный рекламодателями рейтинг передач за 20 апреля.

Источник: РИА "Новости"

Садальский указал на то, что именно у передачи «Сегодня вечером» одни из самых низких показателей среди всех проектов на телевидении. «Намозоливший глаза Максим встречался с не самой плохой артисткой Чуриковой. Уважаемый КЛ (Константин Львович Эрнст — прим. “Ленты.ру”), ну не умеет парень вести взрослые программы», — возмутился актер.

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Он добавил, что эфир об Алле Пугачевой, который Садальский окрестил передачей «Моя жена Алла П.», вышел для Галкина удачным лишь потому, что всем интересна жизнь популярной российской певицы. «До сих пор не могу понять, за что этот пародист удостоился чести вот уже на протяжении многих лет вести кучу передач?! Которые с треском проваливаются», — подчеркнул Садальский. По его мнению, Дмитрий Нагиев и Евгений Петросян являются гораздо большими профессионалами.

Галкин вернулся на Первый канал в 2015 году после пяти лет работы на «России 1». Он ведет проект «Лучше всех» о талантливых детях. Также Галкин и Юлия Меньшова являются ведущими субботней программы «Сегодня вечером», которую ранее вел Андрей Малахов, перешедший на «Россию 1».

Садальский в 2016 году вел на Первом канале программу о здоровье «Таблетка».

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