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17:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Появились подробности о состоянии МакSим после аварии

Маргарита Соколова, представительница российской певицы Марины Максимовой, известной под псевдонимом МакSим, подробно рассказала о состоянии артистки после ДТП. Ее слова передает радиостанция «Говорит Москва».

Как отметила Соколова, инцидент произошел за границей. Она заявила, что причиной аварии стало пробитое колесо:

Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр.

По словам менеджера певицы, МакSим получила большое количество ушибов, но жизненно важные органы не были задеты. «Надеюсь, что уже через несколько дней она будет сама способна прокомментировать свою сложную ситуацию», — заключила Соколова.

Во время загрузки произошла ошибка.

О ДТП, в котором пострадала исполнительница, стало известно 23 апреля. МакSим ехала в сторону аэропорта, торопясь на рейс в Москву, чтобы успеть на съемки клипа «Абонент недоступен».

Певица обрела популярность благодаря таким трекам, как «Знаешь ли ты», «Ветром стать», «Мой рай» и «Трудный возраст».

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