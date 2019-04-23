Появились подробности о состоянии МакSим после аварии

Как отметила Соколова, инцидент произошел за границей. Она заявила, что причиной аварии стало пробитое колесо:
Скользкая дорога, на скорости пробило колесо, видимо, что-то на дороге было. Сильно занесло машину, врезались в бордюр.
По словам менеджера певицы, МакSим получила большое количество ушибов, но жизненно важные органы не были задеты. «Надеюсь, что уже через несколько дней она будет сама способна прокомментировать свою сложную ситуацию», — заключила Соколова.
О ДТП, в котором пострадала исполнительница, стало известно 23 апреля. МакSим ехала в сторону аэропорта, торопясь на рейс в Москву, чтобы успеть на съемки клипа «Абонент недоступен».
Певица обрела популярность благодаря таким трекам, как «Знаешь ли ты», «Ветром стать», «Мой рай» и «Трудный возраст».