«Одноклассники» запустят трансляции из экспедиции потомка Миклухо-Маклая

«Одноклассники» покажут трансляции из новой экспедиции двоюродного праправнука и тезки путешественника Николая Миклухо-Маклая в Папуа-Новую Гвинею. Как отмечается в сообщении соцсети, за экспедицией можно также следить на сайте проекта.
Потомок путешественника будет выходить в эфир на своей странице в соцсети и рассказывать зрителям о Папуа-Новой Гвинее, а также проводить научные исследования по экологии, лингвистике и этнологии.
«Чуть больше, чем за двадцать дней пока будет длиться экспедиция, команда Миклухо-Маклая также посетит несколько папуасских селений, где их будут ждать традиционная охота из лука на свинью, рыбалка, тайны процесса посвящения в мужчину и многое другое», — отмечается в сообщении.
Участники экспедиции также подготовят и согласуют открытие Российского кабинета в Порт-Морсби, пополнят экспонатами музей города Маданга, организуют и проведут кинопоказы российского короткометражного фильма «Человек с Луны» о первом путешествии на Берег Маклая в XXI веке, создадут авторский документальный фильм «Возвращение Маклая» и организуют первую бизнес-миссию «Россия-Папуа-Новая Гвинея».
В команде Маклая-младшего также будут работать лингвист из университета Папуа-Новой Гвинеи, оператор из Австралии, а также этнолог — представитель Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.
Прадед Николая был первым европейцем, посетившим территорию нынешнего Маданга в 1871 году.