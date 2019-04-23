Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Разогнать этих мерзавцев»: Зеленский отдал первый приказ
В Москве после взрыва электросамоката треснул дом (фото, видео)
Зловонный камень годами рос в носу девочки
Козловский показал фото со съемок с полуобнаженной девушкой
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
Не умирайКак устроен теневой рынок похоронного бизнеса
«Совершенная!»: Жена внука Пугачевой сразила подписчиков
Силовики окружили имение Порошенко под Киевом
15 хронически больных знаменитостей
Врач назвал самые грязные предметы в доме
Штраф за превышение на 10 км/ч просят ввести поскорее
В Москве подтопило Лефортовский тоннель (видео)
Человека, который стоит за Зеленским, Россия критиковала годами
Зеленский поступил хитро: эксперт о необычном шаге
В «Ювентусе» нашли страдающего из-за Роналду футболиста
Футболисты-лихачи: игроки, которых лишали прав
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Сколько лет нужно хранить квитанции за ЖКУ?
Фоторепортажи
12Украинцы выбрали Зеленского
31Юбилей Примадонны
19:50 (мск), источник: ТАСС

«Одноклассники» запустят трансляции из экспедиции потомка Миклухо-Маклая

Праправнук путешественника отправится в Папуа-Новую Гвинею и будет рассказывать на своей странице в соцсети об особенностях этой части планеты.

«Одноклассники» покажут трансляции из новой экспедиции двоюродного праправнука и тезки путешественника Николая Миклухо-Маклая в Папуа-Новую Гвинею. Как отмечается в сообщении соцсети, за экспедицией можно также следить на сайте проекта.

Потомок путешественника будет выходить в эфир на своей странице в соцсети и рассказывать зрителям о Папуа-Новой Гвинее, а также проводить научные исследования по экологии, лингвистике и этнологии.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Чуть больше, чем за двадцать дней пока будет длиться экспедиция, команда Миклухо-Маклая также посетит несколько папуасских селений, где их будут ждать традиционная охота из лука на свинью, рыбалка, тайны процесса посвящения в мужчину и многое другое», — отмечается в сообщении.

Участники экспедиции также подготовят и согласуют открытие Российского кабинета в Порт-Морсби, пополнят экспонатами музей города Маданга, организуют и проведут кинопоказы российского короткометражного фильма «Человек с Луны» о первом путешествии на Берег Маклая в XXI веке, создадут авторский документальный фильм «Возвращение Маклая» и организуют первую бизнес-миссию «Россия-Папуа-Новая Гвинея».

В команде Маклая-младшего также будут работать лингвист из университета Папуа-Новой Гвинеи, оператор из Австралии, а также этнолог — представитель Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.

Прадед Николая был первым европейцем, посетившим территорию нынешнего Маданга в 1871 году.

 Что говорил Зеленский, обращаясь к Путину пять лет назад
Придется поменять свои предпочтения в одежде - стилист о Елене Зеленской
ЦИК Украины обработал 100% протоколов на выборах президента
ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера
Российский фигурист завершил карьеру
ФСБ задержала генерала и полковника по делу сенатора Арашукова
Что изменилось на Украине с 2014 года
Появились подробности о состоянии певицы МакSим после ДТП
В США поймали доисторическую рыбу весом 77 килограммов
Спорт
Овечкин вошел в топ-50 бомбардиров в истории Кубка Стэнли Новые статистические достижения Александра Великого
Hi-Tech
Гнев небес: странные огни в небе над США Очень необычное явление.
Авто
Штраф за превышение на 10 км/ч просят ввести поскорее Такое мнение высказал глава департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Ранее он одним из первых заговорил о необходимости отмены нештрафуемого порога в 20 км/ч
Кино
Звезду «Гардемаринов» разочаровал «Идеальный ремонт» Актрисе Ольге Машной не понравился сделанный командой телепроекта ремонт в ее квартире
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Выборге продают квартиру в средневековом доме за 11 млн
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Чего точно не стоит делать в отеле
Дети
Новые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон удивили сеть Младшему сыну Кейт Миддлтон 23 апреля исполняется год
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь