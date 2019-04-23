Бывшая жена Грудинина отсудила у него две трети совместного имущества
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Видновский городской суд Московской области по иску бывшей супруги
Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU — Видновский городской суд Московской области по иску бывшей супруги
«Сегодня Видновский городской принял решение об удовлетворении исковых требований Ирины Игоревны Грудининой и присудил ей две трети доли в общем имуществе супругов», — сообщил «Интерфаксу» адвокат Дмитрий Мальбин, представляющий интересы Ирины Грудининой.
По его словам, речь идет о банковских счетах, ценных бумагах, акциях — в том числе, акциях ЗАО «Совхоз имени Ленина», которым руководит Грудинин, и ином имуществе. Сумму и стоимость активов, которые по решению суда получит Грудинина, юрист «пока» уточнять не стал.
Комментариями представителей Грудинина «Интерфакс» пока не располагает.
Павел и Ирина Грудинины поженились в начале 1980-х годов, у них двое взрослых детей. Летом 2018 года мировой суд Бабушкинского района Москвы по иску бизнесмена, который тогда не заявлял имущественных требований, расторг брак супругов.