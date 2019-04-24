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12:48 (мск), источник: Daily Storm

Бронепоезд и океанариум: Минобороны рассказало, что будет в парке «Патриот»

Возить посетителей в обновленный парк будут на стилизованном «паровозе».

Источник: Reuters

Минобороны России при поддержке частных инвесторов планирует построить несколько гражданских зданий и объектов в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке. Общая площадь построек составит 900 тысяч квадратных метров. Об этом говорится в утвержденном Сергеем Шойгу плане развития парка, который есть в распоряжении РБК. Военные хотят возвести в частности океанариум, аквапарк, горнолыжный парк, детский парк с аттракционами, колесо обозрения, детский палаточный военно-полевой лагерь, рыбацкую деревню с банным комплексом, башню-флагшток «Победа» высотой 175 метров и медицинский центр.

Для доставки посетителей планируется строительство железнодорожной ветки с курсирующим стилизованным бронепоездом. В Минобороны рассчитывают, что «Патриот» будут посещать до 100 тысяч человек в день.
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В плане развития парка указывается, что для реализации всех замыслов планируется привлечь бизнес, однако конкретная схема взаимодействия пока прорабатывается. Один из вариантов — передача участков властям Подмосковья, которые обеспечат привлечение инвесторов.

В 2019 году планируется начать строительство учебного центра начальной военной подготовки на 840 человек площадью 25 гектаров «Авангард-2019», музея ВКС площадью до 100 тысяч квадратных метров, музея военно-строительной техники и всесезонного учебно-тренировочного комплекса для скоростного спуска на коньках.

На территории парка с 2018 года ведется строительство главного храма Вооруженных Сил РФ в честь Воскресения Христова. Рядом со строящейся церковью в парке планируется создание многофункционального комплекса, в который войдут гостиница и административная часть, рядом будут расположены парковки для посетителей.

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На проект выделено 1,7 миллиардов рублей бюджетных денег, остальная часть финансирования будет осуществляться за счет частных инвесторов и благотворительных пожертвований. Например, на благотворительные деньги строится храм Воскресения Христова. По итогам парк «Патриот» должен расшириться до 5,4 тысяч гектаров, сейчас его площадь составляет около 1 тысячи гектаров и вмещает аэродром Кубинку и полигон Алабино.

В 2018 году началось строительство главного военного храма Воскресения Христова в парке «Патриот». Планируется, что храм будет вмещать до 6 тысяч прихожан. Высота Храма вместе с крестом по проекту составит 95 метров. Диаметр барабана главного купола составит 19,45 метров. Высота звонницы составит 75 метров. Высота малого купола составит 14,18 метров. Окончание строительства храма планируется в 2020 году.

Александр Слабиев

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