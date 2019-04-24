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13:18 (мск), источник: ТАСС

МЧС не будет запрещать жарить шашлыки на природе

В ведомстве при этом отметили, что в некоторых местах будет введен особый противопожарный режим, и тогда шашлыки на природе будут под запретом.

Источник: nikitozawr/СС0
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МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. МЧС России не будет запрещать жарить шашлыки на природе, но настаивает на выполнении всех требований безопасности. Об этом в среду журналистам сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев.

«Жарить шашлыки можно, но соблюдая меры противопожарной безопасности», — сказал он, отметив, что в некоторых местах будет введен особый противопожарный режим, и тогда шашлыки на природе будут под запретом.

Ранее сообщалось, что за последние три недели МЧС зафиксировало 130 случаев перехода огня с палов травы на жилые дома. В связи с этим органы дознания МЧС возбудили около 30 уголовных дел, свыше 1,5 тыс. граждан привлечены к административной ответственности.

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