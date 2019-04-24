Полиция Австралии разыскивает грабителя с пакетом на голове

На сайте полиции австралийского Квинсленда появилась запись с камеры видеонаблюдения в небольшом магазине на заправке в пригороде. Там вечером 22 апреля произошло вооруженное ограбление.
Как следует из видео, молодой человек, вооруженный ножом, вошел в магазин и потребовал у продавщицы наличные и сигареты. Казалось бы, ничего примечательного, если бы не внешний вид грабителя. Видимо, молодой человек пошел на преступление спонтанно, а чтобы скрыть свое лицо от камер наблюдения и свидетелей, надел на голову хозяйственную сумку.
Правда, такая маскировка оказалась совсем не годной: сумка то падала на лицо, то вообще сползала с головы, и преступнику приходилось постоянно ее поправлять. А когда пришло время грузить награбленные сигареты, преступник снял пакет с головы и начал складывать их в него.
В итоге и продавщица, и камеры, а затем и полицейские смогли детально рассмотреть внешность горе-грабителя, и в городе был объявлен план-перехват.