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12:43 (мск), источник: Популярная механика

Китайский луноход сделал новые снимки обратной стороны Луны

Специалисты опубликовали новые фотографии, полученные китайским луноходом «Юйту-2».

Станция «Чанъэ-4» совершила успешную посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года. Вскоре по приземлении станция выпустила на поверхность естественного спутника Земли луноход «Юйту-2». Связь с Землей «Чанъэ-4» поддерживает с помощью спутника-ретранслятора «Цюэцяо». Среди задач миссии — съемка поверхности обратной стороны Луны, исследование состава грунта, а также изучение возможности ведения в будущем радиоастрономических наблюдений на Луне.

Источник: CLEP/CNSA

Станция и луноход, как сообщает planetary.org, пережили уже четыре лунных дня и сейчас находятся в режиме гибернации — во время четвертой лунной ночи, которая должна закончиться 28 апреля. До перехода в спящий режим «Юйту-2» занимался исследованием образцов пород, а также делал снимки лунной поверхности.

Всего же на данный момент «Юйту-2» проехал 178,9 метра по лунной поверхности.

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