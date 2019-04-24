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13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец придумал лайфхак, помогающий не проспать свою остановку в метро

Смекалка и современные технологии.

Пользователи соцсетей нашли забавное видео, снятое в подземке Нью-Йорка. Главным героем ролика стал предприимчивый молодой человек, который мирно дремал в вагоне. Пробуждение на нужной остановке он обеспечил себе благодаря «говорящей» кепке и неравнодушным пассажирам.

Головной убор спящего американца был оснащен табло с бегущей строкой, которая транслировала надпись: «Разбудите меня прежде, чем я проеду мимо 34-й улицы».

Во время загрузки произошла ошибка.

Это гениальное изобретение и сообразительность молодого человека сделали ролик вирусным. Пользователи Сети бросились в интернет искать похожие кепки и действительно нашли их.

Оказалось, что у головных уборов есть своя батарея и USB-разъем для зарядки, а текстовые или анимированные сообщения кепка транслирует с помощью Bluetooth. Управлять надписями на экране можно с помощью специального приложения на телефоне.

Екатерина Гура

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