13:03 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец придумал лайфхак, помогающий не проспать свою остановку в метро
Смекалка и современные технологии.
Пользователи соцсетей нашли забавное видео, снятое в подземке
Головной убор спящего американца был оснащен табло с бегущей строкой, которая транслировала надпись: «Разбудите меня прежде, чем я проеду мимо 34-й улицы».
Это гениальное изобретение и сообразительность молодого человека сделали ролик вирусным. Пользователи Сети бросились в интернет искать похожие кепки и действительно нашли их.
Оказалось, что у головных уборов есть своя батарея и
Екатерина Гура