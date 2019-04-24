13:19 (мск), источник: Аргументы и факты
Почему Ким Чен Ын путешествует в основном на поезде?
24 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на личном бронепоезде.
В среду, 24 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на приграничную станцию Хасан Хасанского района Приморского края. Свою поездку он продолжит до Владивостока, где 25 апреля проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
С момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын ни разу не был в России и никогда не встречался с президентом РФ. В свой первый визит в Россию северокорейский лидер отправился на личном бронированном поезде. Любовь к передвижению на подобном транспорте он унаследовал от своего отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена,
Использование частных поездов для внутренних и международных поездок связано, в первую очередь, с вопросами безопасности, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. Но, в отличие от своего отца, который боялся летать самолетом и страдал аэрофобией, нынешний лидер КНДР использует не только поезд, но и самолет.
Это устаревшее воздушное судно, которое на сегодняшний день не является представительским. Для зарубежных поездок Ким Чен Ын арендует самолеты у Китая. Но и в этом случае предпринимаются специальные меры по обеспечению безопасности.
«В прошлом году лидер КНДР летел в Сингапур на самолете. Тогда из Пхеньяна вылетели два борта китайской правительственной авиакомпании, которые правительство КНДР арендовало у китайских властей. Они были одинаковыми, чтобы нельзя было догадаться, в каком именно самолете летит Ким Чен Ын. Желающих ликвидировать лидера КНДР сегодня достаточно много, и поэтому из соображений безопасности был принят такой вариант», — говорит Евгений Ким.
В случае с визитом в Россию проезд на поезде удобен не только с точки зрения безопасности, но и
В начале 2018 года Совбез ООН ввел новые ограничения против КНДР. Северной Корее ограничили поставки нефтепродуктов. Тогда Пхеньяну разрешили получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин. «Санкции Совета безопасности ООН запрещают поставлять в Северную Корею авиационное горючее и заправлять северокорейские самолеты в зарубежных аэропортах. Исключение при вмешательстве России сделали только для пассажирских рейсов. Но каждый раз этот вопрос связан с рядом проблем, поскольку нужно получать специальное согласие», — говорит Ким.