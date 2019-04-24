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13:19 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему Ким Чен Ын путешествует в основном на поезде?

​24 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на личном бронепоезде.

Источник: AP 2019

В среду, 24 апреля северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл в Россию на приграничную станцию Хасан Хасанского района Приморского края. Свою поездку он продолжит до Владивостока, где 25 апреля проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

С момента прихода к власти в 2011 году Ким Чен Ын ни разу не был в России и никогда не встречался с президентом РФ. В свой первый визит в Россию северокорейский лидер отправился на личном бронированном поезде. Любовь к передвижению на подобном транспорте он унаследовал от своего отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, отца-основателя КНДР. Отец нынешнего лидера КНДР трижды посещал Российскую Федерацию — в 2001, 2002 и 2011 годах, и каждый раз прибывал на личном бронепоезде.

Источник: AP 2019

Использование частных поездов для внутренних и международных поездок связано, в первую очередь, с вопросами безопасности, говорит ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким. Но, в отличие от своего отца, который боялся летать самолетом и страдал аэрофобией, нынешний лидер КНДР использует не только поезд, но и самолет.

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Какой еще транспорт использует Ким Чен Ын?

У северокорейского лидера есть личный самолет — лайнер Ил-62, но Ким Чен Ын использует его исключительно для полетов внутри страны.
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Это устаревшее воздушное судно, которое на сегодняшний день не является представительским. Для зарубежных поездок Ким Чен Ын арендует самолеты у Китая. Но и в этом случае предпринимаются специальные меры по обеспечению безопасности.

«В прошлом году лидер КНДР летел в Сингапур на самолете. Тогда из Пхеньяна вылетели два борта китайской правительственной авиакомпании, которые правительство КНДР арендовало у китайских властей. Они были одинаковыми, чтобы нельзя было догадаться, в каком именно самолете летит Ким Чен Ын. Желающих ликвидировать лидера КНДР сегодня достаточно много, и поэтому из соображений безопасности был принят такой вариант», — говорит Евгений Ким.

Почему лидеру КНДР выгодно ездить на поезде?

В случае с визитом в Россию проезд на поезде удобен не только с точки зрения безопасности, но и из-за близкого расстояния. От Пхеньяна до Владивостока не так далеко, а, учитывая введенные против КНДР санкции на поставки авиатоплива, проезд на поезде еще и целесообразен с экономической точки зрения, объясняет эксперт.

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В начале 2018 года Совбез ООН ввел новые ограничения против КНДР. Северной Корее ограничили поставки нефтепродуктов. Тогда Пхеньяну разрешили получать до 500 тысяч баррелей продуктов нефтепереработки всех типов, включая бензин, дизель и керосин. «Санкции Совета безопасности ООН запрещают поставлять в Северную Корею авиационное горючее и заправлять северокорейские самолеты в зарубежных аэропортах. Исключение при вмешательстве России сделали только для пассажирских рейсов. Но каждый раз этот вопрос связан с рядом проблем, поскольку нужно получать специальное согласие», — говорит Ким.

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