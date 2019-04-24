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13:10 (мск), источник: Lenta.Ru

Кот победил стаю из шести собак

В Турции кот напал на стаю из шести собак, чтобы защитить свою территорию. На видео инцидента обратило внимание британское издание Daily Mail.

На записи с камер наружного наблюдения видно, как посреди ночи два больших пса подошли к ступеням, на которых сидел черный кот. Они начали обнюхивать его, как вдруг животное вскочило и набросилось на них. После этого собаки убежали.

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Затем появился третий пес, но, испугавшись кота, он побежал за первыми двумя. Четвертая и пятая собаки вышли из-за припаркованной машины на улице, но быстро скрылись, наткнувшись на рычащего кота. Последний пес из стаи, не приближаясь к животному, просто пронесся за остальными вдоль дороги.

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