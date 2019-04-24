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13:48 (мск), источник: Коммерсантъ

Продолжительность жизни россиян увеличилась до 72,9 года

В 2018 году в России продолжительность жизни составила в среднем 72,9 года, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Она отметила, что младенческая и материнская смертность достигла исторических минимумов, снизившись за год на 8,9% и 8,2% соответственно.

Источник: AFP 2019
В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин — на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года и составив, в среднем, 72,9 года.
Вероника Скворцова
глава минздрава (цитата по «РИА Новости»)

Она добавила, что в 44 регионах страны младенческая смертность в 2018 года стала ниже среднероссийского показателя — 5,1 на тысячу родившихся живыми, а в 32 регионах не было зарегистрировано ни одного случая смерти матери.

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Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин ранее сообщил, что рождаемость в России снизилась на 5,4% в 2018 году — 1,604 млн новорожденных, что на 90 тыс., или 5,4%, меньше по сравнению с 2017 годом.

В 2019 году в России запускают национальный проект «Демография». Его главные цели — рост продолжительности здоровой жизни и увеличение числа ее приверженцев, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности соцобслуживания для старшего поколения. В 2019—2024 годах проект обойдется федеральному бюджету в 1,6 трлн руб.

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