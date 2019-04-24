Токсины грибков и бактерий найдены в электронных сигаретах

Ученые и аспиранты Гарвардской школы здравоохранения имени Т. Х. Чана изучили 37 картриджей для электронных сигарет и 38 наименований жидкостей для заправки таких картриджей или испарителей. Образцы проверялись на следы бактериального эндотоксина (липополисахарида) и глюканов грибкового происхождения. Эти органические соединения хорошо изучены и прочно ассоциируются с большим количеством заболеваний, включая аллергию, астму, дыхательная недостаточность, а также воспаление легких.
В результате было обнаружено, что 17 продуктов (23%) содержат заметные концентрации эндотоксина, а в 61 образце найдены глюканы. Наибольшее количество грибковых загрязнений было в картриджах — в 3,2 раза больше, чем в жидкостях. По вкусовым качествам опаснее всех оказались электронные сигареты на основе табака, а также с ментолом, тогда как фруктовые содержали меньшее количество глюканов. С другой стороны, именно в последних ученые обнаружили самое большое количество эндотоксина.
Увеличивающаяся популярность различных электронных сигарет заставляет ученых все чаще обращать внимание в своих исследованиях на эффекты от их использования. Ранее считалось, что испарители и системы нагрева табака гораздо менее вредные, чем обычные сигареты, однако за последние годы набрался пул исследований, которые опровергают эту точку зрения. Большой ассортимент различных наполнителей для вейпов, например, приводит к тому, что согласно одним исследованиям они менее вредные, а согласно другим — наоборот, чрезвычайно канцерогенны. Единого стандарта или регламента тестирования продукции в отрасли пока нет. Также интересно, что расхожее мнение, будто электронные сигареты помогают бросить курить обычные, оказалось мифом — в реальности ситуация противоположная.