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16:58 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа самая красивая женщина планеты

Американская актриса Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People. Она оказалась на обложке специального выпуска.

Источник: AP 2019

Издание отмечает, что артистка совмещает съемки в голливудских фильмах, работу в своей компании по производству органических продуктов Once Upon a Farm и участие в движении помощи детям Save the Children. Кроме того, она мать троих детей.

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В интервью People 47-летняя актриса призналась, что в молодости не считала себя привлекательной, а родители никогда не делали комплименты ее внешности. Она добавила, что сейчас в свободное время чаще всего носит спортивную одежду и совсем не умеет правильно наносить макияж. Кроме того, Гарнер отметила, что наиболее привлекательной чувствует себя, когда возвращается домой после фотосессии, а ее дети просят смыть косметику и распустить волосы: «Я вижу в этом комплимент. Они хотят, чтобы я просто выглядела как их мама».

Дженнифер Гарнер — актриса и продюсер. Она известна по таким фильмам, как «Перл-Харбор», «Поймай меня, если сможешь», «Далласский клуб покупателей» и «День святого Валентина». В 2005 году она вышла замуж за Бена Аффлека, а в 2017 году они подали на развод.

В 2018 году журнал People признал самой красивой женщиной планеты певицу Пинк.

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