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17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Гигантский ядовитый скат подружился с людьми в Африке (видео)

Он приплывает к берегу за едой и общением.

Защитник морской природы Эстер Джейкобс стала свидетелем удивительной дружелюбности морского ядовитого ската в гавани в Страйсбаай в Южной Африке.

Когда женщина находилась в воде, к ней подплыл гигантский скат и, как кот, начал тереться о ее ноги, требуя ласки и внимания.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как позже узнала Эстер, этот скат является любимцем местных жителей, которые дали ему имя Парри. Яд, который находится на кончике хвоста этого малыша, является смертельно опасным для человека, но за все эти годы Парри не сделал ни одной попытки кого-то ужалить.

Екатерина Гура

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