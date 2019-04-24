19:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Канадский бизнесмен строит дома из пластиковых бутылок (фото)
И выглядят они как обычные здания.
Предприниматель из Канады Роберт Безо несколько лет назад решил переехать в
Тогда Безо нашел гениальное решение — из огромного множества пластиковых бутылок он начал строить дома.
Бизнесмен выкупил большой участок земли, на котором решил построить музей, ресторанчик и дома для туристов и местного населения. Весь этот проект он назвал «Деревня пластиковых бутылок».
Бутылки Безо использует в качестве основы для строительства домов. Он делает специальные каркасы из металла и сетки для будущих стен и перекрытий, которые наполняет пластиковыми бутылками, а затем наносит на них скрепляющий раствор.
С виду готовый дом ничем не отличается от обычного, зато стоит он в разы меньше, а пользу приносит огромную.
Так, для строительства одного дома площадью 100 квадратных метров требуется около 14 тысяч пластиковых бутылок. Такие дома устойчивы к землетрясениям и сохраняют внутри прохладу, поэтому кондиционирование воздуха внутри не требуется.
Чтобы показать технологию, на территории деревни есть несколько зданий, которые не стали заделывать раствором и оставили в первоначальном виде со стенами из бутылок.
Одно из них — четырехэтажный замок, построенный из 40 тысяч бутылок. В нем есть две комнаты для гостей и одна королевская спальня, также есть
Кроме замка, в деревне есть и своеобразная тюрьма. Это музей, посетив который можно узнать об экологических проблемах и способах борьбы с ними.
Екатерина Гура