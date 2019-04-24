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19:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Канадский бизнесмен строит дома из пластиковых бутылок (фото)

И выглядят они как обычные здания.

Предприниматель из Канады Роберт Безо несколько лет назад решил переехать в Бокас-дель-Торо в Панаму, где столкнулся с проблемой пластиковых отходов, которые переполняли остров.

Тогда Безо нашел гениальное решение — из огромного множества пластиковых бутылок он начал строить дома.

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Бизнесмен выкупил большой участок земли, на котором решил построить музей, ресторанчик и дома для туристов и местного населения. Весь этот проект он назвал «Деревня пластиковых бутылок».

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Бутылки Безо использует в качестве основы для строительства домов. Он делает специальные каркасы из металла и сетки для будущих стен и перекрытий, которые наполняет пластиковыми бутылками, а затем наносит на них скрепляющий раствор.

С виду готовый дом ничем не отличается от обычного, зато стоит он в разы меньше, а пользу приносит огромную.

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Так, для строительства одного дома площадью 100 квадратных метров требуется около 14 тысяч пластиковых бутылок. Такие дома устойчивы к землетрясениям и сохраняют внутри прохладу, поэтому кондиционирование воздуха внутри не требуется.

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Чтобы показать технологию, на территории деревни есть несколько зданий, которые не стали заделывать раствором и оставили в первоначальном виде со стенами из бутылок.

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Одно из них — четырехэтажный замок, построенный из 40 тысяч бутылок. В нем есть две комнаты для гостей и одна королевская спальня, также есть бар-столовая, ресторан и площадка для собраний.

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Кроме замка, в деревне есть и своеобразная тюрьма. Это музей, посетив который можно узнать об экологических проблемах и способах борьбы с ними.

Екатерина Гура

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