19:40 (мск), источник: Чердак
Больше четверти российских диабетиков не знают о своей болезни
Что, однако, близко к показателям США и в три раза лучше, чем в Китае.
Исследователи из Уфимского НИИ глазных болезней изучили на данных Башкортостана, насколько российские диабетики осведомлены о наличии у них этого заболевания, и как оно коррелирует с различными факторами их жизни. Оказалось, что более 27% людей с сахарным диабетом не знали о том, что им болеют, а более 40% не получали никакого лечения и не наблюдались у врача. Вероятность быть диабетиком показала положительную корреляцию с такими факторами риска, как избыточный вес и проживание в городе. Обнаружилась также и довольно неожиданная корреляция: для выборки уфимских ученых, мусульманская религия понижала вероятность диагноза «диабет».
Диабет — все более широко распространенное заболевание, ведущие к целому ряду проблем, от вероятности инсулинового шока и гипогликемической комы до падения зрения и проблем с потенцией (половина
Количество диабетиков всё время растет, и в развитых стран может превышать 15 процентов населения. По мере роста благосостояния той или иной страны доля диабетиков среди ее населения также часто растет.
Причины такого широкого распространения сахарного диабета в наше время все еще не вполне ясны, и на данный момент общепринятых способов лечения заболевания фактически нет (отдельные работающие способы существуют, но поскольку механизм их работы неясен, их рекомендуют лишь с крайней осторожностью).
Ученые опирались на данные 5 899 жителей Уфы и ее окрестностей, все они были старше 40 лет. У 11,7 процента из них был обнаружен диабет, в 7/8 случаев — второго типа, в остальных — первого.
Поскольку этнический состав жителей Башкортостана отличается от среднего по России, исследователи отдельно обработали данные для русских — и выяснили, что доля диабетиков среди них чуть больше (14,9 процента против 10 процентов среди всех остальных исследуемых). Осведомлены о своем заболевании обе группы оказались примерно равной степени. В целом диабетики отличались возрастом — были старше здоровых, женщин среди них было больше, равно как и горожан.
Потом исследователи попытались найти
Ученые также отмечают, что только 72,8 процента обследованных знали, что у них диабет, и лишь 59,1 процента получали то или иное назначенное лечение в связи с ним. Авторы отмечают, что этот уровень еще сравнительно высок по сравнению с другими странами мира (в США он почти такой же, 74,8 процента, а вот в Китае всего 30), хотя в любом случае не вполне достаточный.