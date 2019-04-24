22:13 (мск), источник: RTVi
Журнал People назвал актрису Дженнифер Гарнер женщиной года
Американская актриса Дженнифер Гарнер стала лицом выпуска The Beautiful Issue журнала People. Об этом 24 апреля сообщили в инстаграме издания.
«Нашу обложку The Beautiful Issue в этом году украсила Дженнифер Гарнер! Великолепная актриса, активистка и мать троих детей ежедневно вносит свой вклад в изменение мира», — сказано в публикации.
В интервью People Гарнер призналась, что одним из самых частых комплиментов, которые ей делают поклонники, бывает: «А в жизни вы выглядите гораздо лучше, чем на экране». По словам актрисы, все фанаты обычно воспринимают ее как старого друга или человека, вместе с которым они выросли.
47-летняя актриса и продюсер из Хьюстона, штат Техас, начала сниматься в кино в 1995 году. Ее первым фильмом стала телекартина «Зоя» по роману Даниэллы Стил. В 2001 году Гарнер сыграла медсестру в «Пёрл-Харбор», а в 2002 году исполнила роль в трагикомедии «Поймай меня, если сможешь».
На счету у Гарнер уже больше 40 ролей. Одними из самых известных фильмов, где играла актриса, стали «Из 13 в 30» (2004), «Сорвиголова» (2003), «Далласский клуб покупателей» (2013). За роль в «Шпионке» в 2002 году Гарнер получила «Золотой глобус» в номинации «Лучшая актриса драматического сериала».
С 1990-х годов People публиковал список топ-50 «Самых красивых людей» (Most beautiful). Так, на обложку журнала попадали Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Холли Берри, Бейонсе, Гвинет Пэлтроу и Леонардо Ди Каприо. В 2018 году издание поменяло концепцию и стало выносить фаворитов на обложку с подписью Beautiful Issue («Красивый выпуск»). Так редакция People подчеркнула, что это «не конкурс красоты». В прошлом году на обложку специального выпуска People попала певица Пинк с двумя детьми.