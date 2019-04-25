03:55 (мск), источник: Lenta.Ru
Названа главная угроза человечеству
Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников заявил, что главная угроза человечеству связана с экологией. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
По словам Трубникова, исчезновение цивилизации вероятнее произойдет в результате экологической катастрофы, чем
В то же время он подчеркнул, что его настораживает «бездумность» США, которые вышли из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Бывший директор СВР также указал на проблемы в отношениях Индии и Пакистана.
«Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу — исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить», — резюмировал Трубников.
Герой России, генерал армии Вячеслав Трубников занимал пост главы СВР с 1996 по 2000 год. Затем поступил на службу в дипломатической сфере, был чрезвычайным и полномочным послом России в Индии.
В январе международная группа ученых пришла к выводу, что главными угрозами для человечества являются распространение ожирения, недоедание и изменение климата.