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15:07 (мск), источник: Интерфакс

Российские туристы признались, что везут на отдых за рубеж кипятильники, гречку и колбасу

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Туристы из России часто берут с собой в заграничные поездки продукты питания, предпочитают обматывать чемоданы пищевой пленкой, а самым необходимым предметом во время зарубежного отдыха считают кипятильник, показал опрос сервиса поиска авиабилетов Aviasales.

Источник: Nechaev/CC0

«Первое, что выдает российского туриста, это самостоятельная обмотка сумки пленкой. По мнению пассажиров, таким образом можно сэкономить на упаковке в аэропорту и обезопасить чемодан от взломов и повреждений», — сообщил «Интерфаксу» PR-директор сервиса Янис Дзенис. По его словам, некоторые везут с собой пленку, чтобы обмотать чемодан и на обратном пути.

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«Второй предмет, без которого не обходятся россияне в поездке, — кипятильник. Его выбирают экономные туристы, так как он более компактный, чем чайник, и с его помощью можно всегда заварить чай, кофе или даже сварить сосиски. Еще путешественники берут с собой сигареты, так как в большинстве других стран они обойдутся значительно дороже, чем в России», — добавил Дзенис.

Многие россияне, показал опрос Aviasales, кладут в чемодан продукты питания — колбасу, гречку, хлеб, печенье и семечки. Кроме того, в сумке российского путешественника можно найти тапочки и полотенце. При этом некоторые везут их с собой в отпуск, а другие, наоборот, забирают из отеля домой.

«Наши туристы любят возить с собой пакеты из супермаркетов отдельно для чистых и грязных вещей и упаковывать каждую вещь в полиэтиленовый пакет», — рассказали в Aviasales.

В десятке самых популярных вещей, которые россияне берут на отдых, аптечка заняла лишь седьмое место. При этом многие участники опроса говорили, что лекарства лучше купить в России, потому что в Европе мало что можно купить без рецепта.

«Восьмое место по востребованности у российских путешественников занял алкоголь. Туристы везут с собой в отпуск водку из России, либо покупают за границей местный алкоголь в качестве сувенира», — отметил Дзенис.

На предпоследнем месте оказалась косметичка, в которой обязательно будут шампуни, гели для душа, скрабы, помады, духи и кремы. Замыкают составленный Aviasales рейтинг снова женские вещи: плойка для волос и обувь на каблуке. Причем плойку туристки используют не только для причесок, но и как утюг и сушилку для одежды.

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