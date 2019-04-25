Российские туристы признались, что везут на отдых за рубеж кипятильники, гречку и колбасу

«Первое, что выдает российского туриста, это самостоятельная обмотка сумки пленкой. По мнению пассажиров, таким образом можно сэкономить на упаковке в аэропорту и обезопасить чемодан от взломов и повреждений», — сообщил «Интерфаксу» PR-директор сервиса Янис Дзенис. По его словам, некоторые везут с собой пленку, чтобы обмотать чемодан и на обратном пути.
«Второй предмет, без которого не обходятся россияне в поездке, — кипятильник. Его выбирают экономные туристы, так как он более компактный, чем чайник, и с его помощью можно всегда заварить чай, кофе или даже сварить сосиски. Еще путешественники берут с собой сигареты, так как в большинстве других стран они обойдутся значительно дороже, чем в России», — добавил Дзенис.
Многие россияне, показал опрос Aviasales, кладут в чемодан продукты питания — колбасу, гречку, хлеб, печенье и семечки. Кроме того, в сумке российского путешественника можно найти тапочки и полотенце. При этом некоторые везут их с собой в отпуск, а другие, наоборот, забирают из отеля домой.
«Наши туристы любят возить с собой пакеты из супермаркетов отдельно для чистых и грязных вещей и упаковывать каждую вещь в полиэтиленовый пакет», — рассказали в Aviasales.
В десятке самых популярных вещей, которые россияне берут на отдых, аптечка заняла лишь седьмое место. При этом многие участники опроса говорили, что лекарства лучше купить в России, потому что в Европе мало что можно купить без рецепта.
«Восьмое место по востребованности у российских путешественников занял алкоголь. Туристы везут с собой в отпуск водку из России, либо покупают за границей местный алкоголь в качестве сувенира», — отметил Дзенис.
На предпоследнем месте оказалась косметичка, в которой обязательно будут шампуни, гели для душа, скрабы, помады, духи и кремы. Замыкают составленный Aviasales рейтинг снова женские вещи: плойка для волос и обувь на каблуке. Причем плойку туристки используют не только для причесок, но и как утюг и сушилку для одежды.