Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Разогнать этих мерзавцев»: Зеленский отдал первый приказ
Десятки автомобилей на парковке оказались под водой
Шесть вредных привычек в питании из разных стран
Скандальный снимок с острова Бали вызвал жаркие дебаты в Сети
Где в России дешевле всего отдохнуть у моря
Тест: смогли бы вы выжить на необитаемом островеПроверьте себя!
Во Флориде учителям разрешат носить оружие
ВОЗ дала рекомендации по улучшению здоровья детей до 5 лет
Стала известна судьба пропавшего юмориста Дроботенко
В России скончалась вдова экс-президента
Китайские клоны: с ними произошло что-то странное (фото)
Гаишников выгонят из кабинетов на улицы
Анфису Чехову с новой прической сравнили с 18-летней девушкой
Похищенные: как девушек в Киргизии принуждают к свадьбе
Ученые: катастрофа наступит быстрее, чем мы думали
Чернобыль наполовину: как выглядит в Пермском крае
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
На ремонт памятников Ленину потратят 2 миллиарда
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
12Первая встреча лидеров России и КНДР
14:29 (мск), источник: РИА Новости

Минкомсвязи продлило срок перехода на цифровое телевидение

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.

Источник: РИА "Новости"

Изначально этот процесс планировалось завершить 3 июня. Теперь 21 регион из оставшихся 57 отключат старый сигнал осенью.

Читайте также
Вещателям подгоняют цифру

В 2019 году Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Мера призвана улучшить качество телевизионного продукта.

Если раньше почти половина жителей страны могли бесплатно смотреть не более четырех каналов, то теперь их число увеличится в пять раз. Также повысится качество картинки.

На последней большой пресс-конференции Владимир Путин заявил, что в этой сфере «действовать нужно аккуратно, небольшими шагами».

Процесс организован поэтапно и должен занять около полугода.

Тестовой зоной стала Тверская область, она переключилась на «цифру» еще в декабре.

Читайте также
Бедным россиянам помогут отказаться от традиционного телевидения

Одиннадцатого февраля стартовала первая массовая волна цифровизации — аналоговое вещание отключили семь регионов.

Пятнадцатого апреля на «цифру» перешли 20 субъектов второй волны. Третья назначена на начало лета.

Местные власти докладывают, что переход осуществляется «без проблем и потрясений».

Настроить телевизоры на новый формат помогают волонтеры. Также можно обратиться на горячую линию.

Сейчас уже почти 50 миллионов россиян пользуются цифровым приемом.

Читайте также

Справка
Аналоговое телевидение в России закончится в июне. А если дома старый телевизор?

На заседании 15 ноября правительство России утвердило план отключения аналогового телевещания на территории страны. Переход российского телевидения на цифровой формат начнется в феврале 2019 года и будет происходить поэтапно.

Как настроить телевизор на цифровое вещание
Во время загрузки произошла ошибка.
31 марта© Ньюстюб
Следите за развитием темы Отключение аналогового телевидения
 'Мы поддержали не того'. Как победа Зеленского изменила риторику Запада
Как правильно готовить шашлык с медицинской точки зрения
Путин впервые прокомментировал итоги выборов на Украине
Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны
Зеленский решил проверить закон об украинском языке
Рада приняла закон об исключительности украинского языка
Олимпийская чемпионка упала в обморок во время интервью
Раскрыт метод правильного приготовления шашлыка
12-летний фигурист из России исполнил прыжок в пять оборотов
Спорт
«Зенит» ближе к победе в РПЛ, а «Локомотив» борется с ЦСКА за ЛЧ Третья победа подряд в рамках РПЛ в матче с московским «Динамо» позволила петербургскому «Зениту» сохранить отрыв от столичного «Локомотива» в борьбе за чемпионство
Hi-Tech
Galaxy View 2: раскрыты цена и дата продаж «гиганта» от Samsung Он уже почти здесь!
Авто
У «буханки» появилась версия за 800 000 рублей (фото) Ульяновский автозавод представил новую версию модели 3909 «Комби» («буханка») в исполнении «Трофи»
Кино
Самой красивой женщиной в мире стала 47-летняя Дженнифер Гарнер Бывшая жена Бена Аффлека, звезда сериала «Шпионка» и фильма «Из 13 в 30» удивилась своему новому статусу
Недвижимость
Пролившийся с крыши небоскреба бассейн попал на видео
В Москве снесли очередной дом по реновации. Как это было: фото
Чего точно не стоит делать в отеле
Сколько стоит жилье в самой счастливой стране мира
Популярные темы на «Детях»
Прошу совета 625
Как поддержать дочь? 347
Что делать, если не можем выбрать имя ребёнку..? 202
Должен или нет. 166
Леди
Как выглядит молодая россиянка, ставшая возлюбленной Деппа Пара уже думает о свадьбе.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь