14:29 (мск), источник: РИА Новости
Минкомсвязи продлило срок перехода на цифровое телевидение
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Срок перехода на цифровое телевидение решено продлить до 14 октября, заявил глава Минкомсвязи Константин Носков.
Изначально этот процесс планировалось завершить 3 июня. Теперь 21 регион из оставшихся 57 отключат старый сигнал осенью.
В 2019 году Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Мера призвана улучшить качество телевизионного продукта.
Если раньше почти половина жителей страны могли бесплатно смотреть не более четырех каналов, то теперь их число увеличится в пять раз. Также повысится качество картинки.
На последней большой
Процесс организован поэтапно и должен занять около полугода.
Тестовой зоной стала Тверская область, она переключилась на «цифру» еще в декабре.
Одиннадцатого февраля стартовала первая массовая волна цифровизации — аналоговое вещание отключили семь регионов.
Пятнадцатого апреля на «цифру» перешли 20 субъектов второй волны. Третья назначена на начало лета.
Местные власти докладывают, что переход осуществляется «без проблем и потрясений».
Настроить телевизоры на новый формат помогают волонтеры. Также можно обратиться на горячую линию.
Сейчас уже почти 50 миллионов россиян пользуются цифровым приемом.
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