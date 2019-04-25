13:56 (мск), источник: Чердак
«Хаябуса-2» сделала первый снимок рукотворного кратера на астероиде Рюгу
Он появился после того, как станция сбросила на поверхность небесного тела
Сегодня Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело первые прямые наблюдения кратера на астероиде Рюгу, который 5 апреля создала
Она вернулась к «месту преступления», снизилась на высоту около полутора километров над поверхностью и сделала снимок квадрата, на который была сброшена бомба. Через некоторое время специалисты JAXA должны решить, может ли «Хаябуса-2» спуститься вплотную к поверхности кратера, чтобы забрать из него образцы грунта, извлеченного из нижних слоев Рюгу в результате взрыва.
Операция SCI (Small
Теперь, 20 дней спустя, дав извлеченному после взрывов веществу стабилизироваться, станция вернулась на место сброса бомбы. В результате ее взрыва образовался кратер, который явно виден на поверхности астероида. Сейчас ученые оценивают его размер и глубину.
«Хаябуса-2» уже вернулась в «домашнюю точку» на дистанции 20 км от астероида. Специалистам JAXA предстоит спроектировать операцию по приземлению станции в кратере — это будет уже второй контакт «Хаябусы-2» с поверхностью Рюгу. Первый произошел 22 февраля, в ходе той операции станция впервые взяла пробы грунта с поверхности астероида.
По плану миссии предполагается, что собранные «Хаябусой-2» образцы будут доставлены на Землю в 2020 году. Это уже вторая «астероидная» миссия JAXA — первая «Хаябуса» летала к астероиду Итокава в 2003—2010 годах, но в ходе снижения для забора грунта бортовой компьютер дал сбой, станция потеряла ориентацию, ударилась об астероид, повредив один из двигателей. Она почти не собрала пыли с поверхности Итокавы — в капсуле, сброшенной на Землю в 2010 году, оказалось лишь около 1500 пылинок. Нынешняя миссия пока что проходит полностью в штатном режиме.