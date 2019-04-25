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13:56 (мск), источник: Чердак

«Хаябуса-2» сделала первый снимок рукотворного кратера на астероиде Рюгу

Он появился после того, как станция сбросила на поверхность небесного тела бомбу-импактор.

Источник: Чердак

Сегодня Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) провело первые прямые наблюдения кратера на астероиде Рюгу, который 5 апреля создала бомба-импактор, сброшенная на него автоматической станцией «Хаябуса-2».

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Она вернулась к «месту преступления», снизилась на высоту около полутора километров над поверхностью и сделала снимок квадрата, на который была сброшена бомба. Через некоторое время специалисты JAXA должны решить, может ли «Хаябуса-2» спуститься вплотную к поверхности кратера, чтобы забрать из него образцы грунта, извлеченного из нижних слоев Рюгу в результате взрыва.

Операция SCI (Small Carry-on Impactor) была выполнена 5 апреля этого года. В ходе нее «Хаябуса-2» снизилась над поверхностью астероида Рюгу и сбросила на него бомбу с высоты около 500 метров. После этого станция удалилась на безопасное расстояние, чтобы ее не задело осколками от взрыва. Через 40 минут после этого бомба взорвалась — факт успешного взрыва был подтвержден при помощи внешней камеры наблюдения, которую «Хаябуса-2» оставила «висеть» неподалеку от точки сброса бомбы.

Теперь, 20 дней спустя, дав извлеченному после взрывов веществу стабилизироваться, станция вернулась на место сброса бомбы. В результате ее взрыва образовался кратер, который явно виден на поверхности астероида. Сейчас ученые оценивают его размер и глубину.

Фотография слева сделана 22 марта 2019 года, справа — 25 апреля 2019 года (все даты по японскому времени). Пунктиром обведен кратер, получившийся в результате взрыва бомбы | Источник: Чердак
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«Хаябуса-2» уже вернулась в «домашнюю точку» на дистанции 20 км от астероида. Специалистам JAXA предстоит спроектировать операцию по приземлению станции в кратере — это будет уже второй контакт «Хаябусы-2» с поверхностью Рюгу. Первый произошел 22 февраля, в ходе той операции станция впервые взяла пробы грунта с поверхности астероида.

По плану миссии предполагается, что собранные «Хаябусой-2» образцы будут доставлены на Землю в 2020 году. Это уже вторая «астероидная» миссия JAXA — первая «Хаябуса» летала к астероиду Итокава в 2003—2010 годах, но в ходе снижения для забора грунта бортовой компьютер дал сбой, станция потеряла ориентацию, ударилась об астероид, повредив один из двигателей. Она почти не собрала пыли с поверхности Итокавы — в капсуле, сброшенной на Землю в 2010 году, оказалось лишь около 1500 пылинок. Нынешняя миссия пока что проходит полностью в штатном режиме.

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