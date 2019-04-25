14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
Стало известно, какие эмодзи самые популярные в Рунете
Отличный весенний набор.
Специалисты аналитической организации Noosphere Technologies решили узнать, какие эмодзи больше всего любят русскоязычные пользователи соцсетей. Для этого они проанализировали более 250 миллионов
В результате исследования выяснилось, что эмодзи встречаются в каждом четвертом сообщении в соцсетях, причем сейчас смайлики и иконки люди стали использовать намного чаще, чем раньше. К примеру, в апреле 2016 года только 5% сообщений состояли исключительно из эмодзи, а в 2019 году эта цифра выросла до 25%.
Чаще всего эмодзи используются в Instagram (34%) и во «ВКонтакте» (16%). Пользователи Twitter, Facebook, YouTube и «Одноклассников» смайлики ставят лишь в 10−13% сообщений.
А вот что касается самых популярных иконок, то весной 2019 года в лидеры выбились три эмодзи: огонь, красное сердце и плачущее от смеха лицо. Их пользователи ставили в своих сообщениях около 3 миллионов раз.
Екатерина Гура