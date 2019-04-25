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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Стало известно, какие эмодзи самые популярные в Рунете

Отличный весенний набор.

Специалисты аналитической организации Noosphere Technologies решили узнать, какие эмодзи больше всего любят русскоязычные пользователи соцсетей. Для этого они проанализировали более 250 миллионов интернет-сообщений, отправленных за 2016−2019 годы.

В результате исследования выяснилось, что эмодзи встречаются в каждом четвертом сообщении в соцсетях, причем сейчас смайлики и иконки люди стали использовать намного чаще, чем раньше. К примеру, в апреле 2016 года только 5% сообщений состояли исключительно из эмодзи, а в 2019 году эта цифра выросла до 25%.

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Чаще всего эмодзи используются в Instagram (34%) и во «ВКонтакте» (16%). Пользователи Twitter, Facebook, YouTube и «Одноклассников» смайлики ставят лишь в 10−13% сообщений.

Специалисты также выяснили, что женщины используют эмодзи в полтора раза чаще, чем мужчины.

А вот что касается самых популярных иконок, то весной 2019 года в лидеры выбились три эмодзи: огонь, красное сердце и плачущее от смеха лицо. Их пользователи ставили в своих сообщениях около 3 миллионов раз.

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Екатерина Гура

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