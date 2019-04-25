Секрет долгих отношений Билла и Мелинды Гейтс — совместное мытьё посуды

Билл и Мелинда замужем 25 лет. Вместе они основали крупнейший благотворительный фонд — «Фонд Билла и Мелинды Гейтс» с бюджетом $40 млрд, который борется с бедностью и делает образование и здравоохранение доступнее по всему миру.
Главный принцип их отношений — распределение обязанностей.
Например, супруги вместе моют посуду и занимаются домашними делами. Традиционно эти «неоплачиваемые» занятия — прерогатива женщины, и женщины тратят на них на семь лет больше, чем мужчины. Мелинда уверена, что если разделять их между супругами, можно победить гендерное неравенство, решить проблему бедности и развить экономику. Кроме того, это укрепляет отношения.
Билл Гейтс — второй богатейший человек мира, Forbes оценивает его состояние в $100,7 млрд. Самый богатый человек мира основатель Amazon Джефф Безос ($137,5 млрд) недавно развёлся с женой после 25 лет брака.