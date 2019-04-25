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21:15 (мск), источник: Известия

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.

Источник: Известия

В своем Facebook рокер высказал мнение, что есть «одна вещь», которая объединяет бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в «ненависти» к Зеленскому.

«Это, значит, любой шутник может выскочить как черт из табакерки и с ходу набрать 70 процентов? На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?», — спросил Макаревич.

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21 апреля на Украине состоялся второй тур выборов президента. В нем участвовали Зеленский и нынешний глава государства Петр Порошенко, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре, который состоялся 31 марта.

По итогам обработки 100% протоколов избирательных комиссий первый претендент набрал 73,22% голосов, а второй — 25,45%. Срок полномочий Порошенко истекает в мае, в течение 30 дней после окончательного объявления Центральной избирательной комиссией результатов выборов президента Украины.

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