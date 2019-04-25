16:24 (мск), источник: Коммерсантъ
Туристам не хватает виз
Перед майскими праздниками за ними выстроились очереди.
Длинные майские праздники, стимулировавшие резкий рост спроса на поездки за рубеж, стали причиной многочасовых очередей в визовых центрах европейских стран. Туроператоры говорят о невозможности подать документы в ближайшие даты и советуют путешественникам страховаться от невыезда.
Накануне майских праздников в визовых центрах европейских стран сформировались огромные очереди. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные участников рынка. По данным АТОР, серьезные проблемы наблюдаются, в частности, в визовом центре Испании в Москве: сотрудники не справляются с объемом поступивших заявок. Как говорят в ассоциации, возможности записать на подачу документов на апрель уже нет, информация по свободным датам на май не озвучена.
В АТОР указывают, что аналогичные проблемы наблюдаются в визовых центрах других стран, в частности, с проблемами сталкиваются желающие записаться на получение визы в Чехию и Францию. Срок ожидания для подачи документов составляет
Но проблему видят не все участники рынка. Так, в Ассоциации туристических агентств сложности назвали надуманными. «Сейчас
Интерес путешественников к поездкам в Европу на предстоящие майские праздники в этом году действительно вырос. По данным Skyscanner, общее количество поисковых запросов на авиабилеты выросло в полтора раза, относительно аналогичного периода прошлого года. Это связано с длинными выходными: в 2019 году россияне отдыхают с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, между праздничными днями остается лишь три рабочих дня. Согласно данным Skyscanner, спрос на авиабилеты в Италию на майские праздники за год вырос на 41%, во Францию — на 62%, в Германию — на 48%, а Чехию — на 66%.
Александра Мерцалова