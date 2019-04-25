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16:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Туристам не хватает виз

Перед майскими праздниками за ними выстроились очереди.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Длинные майские праздники, стимулировавшие резкий рост спроса на поездки за рубеж, стали причиной многочасовых очередей в визовых центрах европейских стран. Туроператоры говорят о невозможности подать документы в ближайшие даты и советуют путешественникам страховаться от невыезда.

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Накануне майских праздников в визовых центрах европейских стран сформировались огромные очереди. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные участников рынка. По данным АТОР, серьезные проблемы наблюдаются, в частности, в визовом центре Испании в Москве: сотрудники не справляются с объемом поступивших заявок. Как говорят в ассоциации, возможности записать на подачу документов на апрель уже нет, информация по свободным датам на май не озвучена.

В АТОР указывают, что аналогичные проблемы наблюдаются в визовых центрах других стран, в частности, с проблемами сталкиваются желающие записаться на получение визы в Чехию и Францию. Срок ожидания для подачи документов составляет три-четыре часа. Очередь в кассу по свидетельству турагентов растягивается еще на полчаса-час.

Но проблему видят не все участники рынка. Так, в Ассоциации туристических агентств сложности назвали надуманными. «Сейчас кое-где образуются очереди, но так всегда бывает в начале сезона, когда идет первая волна туристов в начале мая», — приводит «РИА Новости» слова исполнительного директора организации Наталии Осиповой.

В АТОР в свою очередь рекомендуют организованным туристам отдельно покупать страховку от невыезда. Стоимость этой услуги для недельного тура на двоих стоимостью 100 тыс. руб. составляет 5−7 тыс. руб., свидетельствуют данные страховых компаний.
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Интерес путешественников к поездкам в Европу на предстоящие майские праздники в этом году действительно вырос. По данным Skyscanner, общее количество поисковых запросов на авиабилеты выросло в полтора раза, относительно аналогичного периода прошлого года. Это связано с длинными выходными: в 2019 году россияне отдыхают с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, между праздничными днями остается лишь три рабочих дня. Согласно данным Skyscanner, спрос на авиабилеты в Италию на майские праздники за год вырос на 41%, во Францию — на 62%, в Германию — на 48%, а Чехию — на 66%.

Александра Мерцалова

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